कोकण

Dabhol beach dolphin rescue : डोल्फिन मासा दिशा भटकला अन् आला किनाऱ्यावर, नंतर तरूणांनी जे केलं आश्चर्यकारक, ग्रामस्थही म्हणाले...

Konkan dolphin rescue news : कोकणातील दाभोळ किनाऱ्यावर अडकलेल्या डॉल्फिनला युवकांनी जीवदान दिले. त्यांच्या धाडसी कृतीमुळे गावकऱ्यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Youth Rescue Dolphin Ratnagiri : दाभोळ समुद्रकिनाऱ्यावर आलेल्या डॉल्फिनला येथील तरुणांनी समुद्रात सोडून जीवदान दिले. हा प्रकार काल (ता. २५) सायंकाळी घडला. भरती-ओहोटीतील बदल, दिशाभूल किंवा अन्य कारणांमुळे डॉल्फिन किनाऱ्यावर आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

