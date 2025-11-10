कोकण

Sindhudurg News: आडाळी एमआयडीसी प्रकरणात तरुणांचा इशारा १५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा

Adali MIDC: आडाळी एमआयडीसीतील ४९ उद्योजकांना भूखंड देऊनही उद्योग सुरू करण्यास स्थगिती लावल्याने तरुणांमध्ये संताप शासनाने उद्योजक, अधिकारी आणि मंत्र्यांची संयुक्त बैठक बोलवून १५ दिवसांत तोडगा काढावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा.
Adali MIDC

Adali MIDC

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दोडामार्ग: आडाळी एमआयडीसीत ज्या ४९ उद्योजकांच्या ताब्यात भूखंड दिले आहेत, त्या सर्व उद्योजक, अधिकारी आणि मंत्र्यांची संयुक्त बैठक १५ दिवसांत आयोजित करावी. व्यवसाय सुरू करण्यास लावलेली स्थगिती हटवून प्रशासनाने त्वरित व्यवसाय उभारणीस परवानगी द्यावी; अन्यथा तालुक्यातून जन आंदोलन उभारण्याचा पवित्रा तरुणांनी घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Youth
job
MIDC
Protest
Job News
Sindhudurg Airport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com