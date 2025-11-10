Sindhudurg News: आडाळी एमआयडीसी प्रकरणात तरुणांचा इशारा १५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा

दोडामार्ग: आडाळी एमआयडीसीत ज्या ४९ उद्योजकांच्या ताब्यात भूखंड दिले आहेत, त्या सर्व उद्योजक, अधिकारी आणि मंत्र्यांची संयुक्त बैठक १५ दिवसांत आयोजित करावी. व्यवसाय सुरू करण्यास लावलेली स्थगिती हटवून प्रशासनाने त्वरित व्यवसाय उभारणीस परवानगी द्यावी; अन्यथा तालुक्यातून जन आंदोलन उभारण्याचा पवित्रा तरुणांनी घेतला आहे..शहरातील सिद्धिविनायक मंदिरात आज सकाळी युवा वर्गाची बैठक झाली. यात आडाळी एमआयडीसीतील अन्यायकारक कारभार आणि गोल्फ कोर्स प्रकल्पाच्या निर्णयावर चर्चा झाली. यावेळी सर्वांनी एकमुखी ठराव करून, शासनाने आमच्या रोजगारावर गदा आणणाऱ्या .Sindhudurg News: आजी-आजोबांची आनंदमयी दिवाळी! दीविजा वृद्धाश्रमात साजरे झाले सण आणि भावनांचे क्षण.प्रकल्पांना परवानगी दिली तर, रस्त्यावर उतरून लढा देऊ, असा इशारा दिला. यावेळी आडाळी औद्योगिक विकास कृती समितीचे अध्यक्ष पराग गावकर, सचिव प्रवीण गावकर, दोडामार्ग तालुका हेल्पलाइन ग्रुपचे अध्यक्ष वैभव इनामदार आदी उपस्थित होते..शासनाने उद्योग उभारणीच्या माध्यमातून तालुक्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. एक नामांकीत कंपनी येथे उद्योग सुरू करण्यास तयार आहे. या कंपनीत डीओ स्प्रेसाठी लागणाऱ्या कॅनचे उत्पादन होणार असून, सुमारे २०० ते ३०० स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. .Sindhudurg News: श्रद्धेचा महासागर सोनुर्ली श्री देवी माऊली जत्रेत हजारो भक्तांची गर्दी, तुलाभार विधीने सांगता.शिवाय इतर अनेक उद्योजकही आडाळीत उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, शासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. इच्छुक ४९ उद्योजकांना उद्योग उभारण्याची परवानगी १५ दिवसांत द्यावी. याबाबतचा निर्णय न झाल्यास सोळाव्या दिवशी मोठे जन आंदोलन उभारू व यास प्रशासनच जबाबदार राहील, असा इशाराही यावेळी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.