कोकण

Manali to Leh Cycling : कोकणच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! दापोलीच्या सुपुत्राने हिमालयाची दुर्गम शिखरे केली पार, 5 सायकलस्वारांचा थरारक प्रवास

Sharad Bhuvad Manali to Leh cycling expedition : दापोलीचे सायकलस्वार शरद भुवड यांनी सहकाऱ्यांसह सेल्फ सपोर्टेड मनाली ते लेह-लडाख सायकल मोहीम यशस्वी केली. ६०० हून अधिक किलोमीटरचा खडतर हिमालयीन प्रवास पूर्ण करून त्यांनी कोकणचा गौरव वाढवला.
Sharad Bhuvad Manali to Leh cycling expedition

Sharad Bhuvad Manali to Leh cycling expedition

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

दापोली : गाडीच्या काचेतून हिमालयाचे सौंदर्य अनुभवणे वेगळे; पण सायकलच्या हँडलवर घट्ट पकड ठेवून, अंगावर थंड वाऱ्याचे झोत झेलत आणि श्वासांची गती सांभाळत हिमालयाची दुर्गम शिखरं पार करणे, ही एक वेगळीच अनुभूती (Dapoli cyclist Manali Leh Ladakh cycling journey) असते! हाच थरारक आणि आव्हानात्मक अनुभव दापोली सायकलिंग क्लबचे सदस्य शरद भुवड (रा. पंचनदी) यांनी प्रत्यक्ष जगून दाखविला आहे. त्यांनी मनाली ते लेह-लडाख ही सायकल मोहीम यशस्वीपणे पूर्ण करून कोकणच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

Loading content, please wait...
Leh Ladakh
Cycling
dapoli news
Marathi News Esakal
www.esakal.com