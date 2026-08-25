Manali to Leh Cycling : कोकणच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! दापोलीच्या सुपुत्राने हिमालयाची दुर्गम शिखरे केली पार, 5 सायकलस्वारांचा थरारक प्रवास

दापोली : गाडीच्या काचेतून हिमालयाचे सौंदर्य अनुभवणे वेगळे; पण सायकलच्या हँडलवर घट्ट पकड ठेवून, अंगावर थंड वाऱ्याचे झोत झेलत आणि श्वासांची गती सांभाळत हिमालयाची दुर्गम शिखरं पार करणे, ही एक वेगळीच अनुभूती (Dapoli cyclist Manali Leh Ladakh cycling journey) असते! हाच थरारक आणि आव्हानात्मक अनुभव दापोली सायकलिंग क्लबचे सदस्य शरद भुवड (रा. पंचनदी) यांनी प्रत्यक्ष जगून दाखविला आहे. त्यांनी मनाली ते लेह-लडाख ही सायकल मोहीम यशस्वीपणे पूर्ण करून कोकणच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे..भुवड यांची ही सायकल मोहीम ३ ते २० ऑगस्ट या कालावधीत झाली. विशेष म्हणजे ही मोहीम ‘सेल्फ सपोर्टेड’ स्वरूपाची होती, म्हणजेच कोणताही सपोर्ट व्हेईकलचा ताफा न घेता स्वतःचे सर्व साहित्य आपापल्या सायकलवर लादून हे आव्हान पार पाडण्यात आले. या मोहिमेमध्ये शरद भुवड यांच्यासह आदित्य दास, सुप्रिय फले, अनिल गडगे आणि जनार्दन वैद्यनाथन हे पाच सायकलस्वार सहभागी झाले होते..मनाली, लाहौल आणि झांस्कर खोऱ्यांतील अत्यंत दुर्गम व खडतर रस्ते आज जगभरातील सायकलस्वारांसाठी स्वप्नवत मानले जातात. शरद भुवड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या मोहिमेदरम्यान मनालीच्या हिरव्यागार दऱ्यांमधून प्रवासाला सुरुवात केली. हा ६००हून अधिक किलोमीटरचा प्रवास कोठी, मढी, रोहतंग पास, कोकसर, त्रिलोकीनाथ, कीलाँग, शिंकुला पास, झांस्कर सुम्दो, गोम्बो रांझन, पुराने, फुगताल, पदूम, कर्शा मॉनेस्ट्री, लेहलडाख, खार्दुंगला आणि शिलाँगमार्गे पुन्हा मनाली असा पूर्ण झाला. विषम हवामान, उंचावरील विरळ हवा आणि अत्यंत खडतर भूप्रदेशावर मात करत ६००+ किलोमीटरचा हा धाडसी प्रवास पूर्ण केल्याबद्दल भुवड आणि त्यांच्या टीमचे जिल्ह्यातून कौतुक होत आहे..Yeola Blackbuck Sanctuary : येवल्यात निसर्गाचा देखणा नजारा! राजापूर-ममदापूर वनक्षेत्रात हरीण, काळविटांचा मुक्त संचार; पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी.'खार्दुंगला' ठरले जिद्दीचेसायकल मोहिमेचा सर्वांत थरारक आणि अत्यंत खडतर टप्पा म्हणजे लेहवरून सुरू झालेली ‘खार्दुंगला’ची चढण होय. समुद्रसपाटीपासून १७ हजार ९८२ फूट उंचीवर असलेल्या आणि जगातील सर्वांत उंच मोटरेबल रस्त्यांपैकी एक मानल्या गेलेल्या खार्दुंगलाचा ८४ किलोमीटरचा प्रवास कमालीचा कस पाहणारा होता..निसर्गाचे बदलते रूप आणि स्वतःच्या श्वासांची वाढलेली गती, हा अनुभव शब्दातीत आहे. सायकलवरून केलेला हा प्रवास सोपा नक्कीच नव्हता. पाय थकतात, श्वास फुलतो आणि हवामान सतत परीक्षा घेते; पण जेव्हा तुम्ही कोणत्याही इंजिनाशिवाय केवळ स्वतःच्या ताकदीवर हिमालयाची ही अथांग शिखरे पार करता तेव्हा तुम्ही फक्त अंतर पार करत नाही तर स्वतःमधील एका नवीन आणि धाडसी व्यक्तीचा शोध घेता.-शरद भुवड, सायकलस्वार, दापोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.