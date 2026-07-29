Dapoli Accident News: शेवटचा पेपर देऊन घरी परतताना अपघात, २२ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; मैत्रिण गंभीर जखमी

दापोली: दापोली-खेड मार्गावरील वाकवली येथील शिरशिंगे फाट्याजवळ मंगळवारी सकाळी मोपेडस्वार तरुणीचा रस्त्यालगतच्या नाल्यात कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यू झाला, तर सोबतची तरुणी किरकोळ जखमी झाली. सेजल पांडुरंग भागवत (वय २२, रा. टेटवली, खुटाचा कोंड, सध्या रा. विद्यापीठ चाळ, दापोली) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. वैष्णवी चंद्रकांत आयरे (मूळ रा. असोंड, ता. दापोली; सध्या रा. विद्यापीठ चाळ, दापोली) असे जखमी तरुणीचे नाव आहे..दापोली पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमीला स्वतःच्या वाहनातून रुग्णालयात दाखल केले. मंगळवारी (ता. २८) सकाळी साडेआठच्या सुमारास दापोलीकडे येत असताना वाकवली येथील शिरशिंगे फाट्याजवळ मोपेडवरील ताबा सुटून दोन्ही तरुणी नाल्यात कोसळल्या. अपघातात सेजल पांडुरंग भागवत हिला गंभीर दुखापत झाली, तर वैष्णवी चंद्रकांत आयरे किरकोळ जखमी झाली..MCC License Suspended: मुंबईतील क्रिकेट संघटनांना तुकाराम मुंढेंचा दणका, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियासह ५ क्लबचे परवाने निलंबित.पोलिस निरीक्षक महेश तोरसकर यांनी रुग्णवाहिकेची प्रतीक्षा न करता त्यांनी दोन्ही तरुणींना स्वतःच्या वाहनांतून दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. सेजल भागवत हिला गंभीर दुखापत झाली होती. अपघातानंतर तिच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने तिची प्रकृती अधिकच गंभीर बनली. उपचारादरम्यान वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला मृत घोषित केले..US-China: अमेरिकेकडून ‘ड्रॅगन’ची नाकेबंदी; समुद्राखालील केबलसाठी १७.५८ कोटी डॉलर, चीनविरोधी प्रकल्पांसाठी निधी.सेजल नर्सिंगचं शिक्षण घेत होती. २५ जुलैला तिचा शेवटचा पेपर झाला होता. त्यानंतर घरी परतत असताना अपघात झाला. या अपघातात सेजलचा मृत्यू झाल्यानं हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अपघातात जखमी झालेल्या वैष्णवी आयरे हिच्यावर उपचार सुरू असून, तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते. या अपघाताचा पुढील तपास दापोली पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.