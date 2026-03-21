Success Story : नोकरी सांभाळून शेतीतून लाखोंची कमाई! दापोलीच्या 'या' अवलियाने पारंपरिक शेतीचा चेहराच बदलला

दापोली : पारंपरिक शेतीच्या चौकटीबाहेर पडत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून दापोली तालुक्यातील गव्हे गावातील शेतकरी सतीश पुळेकर यांनी आपल्या शेतीत लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणले आहे. .नोकरी सांभाळत एकात्मिक शेती पद्धतीचा अवलंब करून त्यांनी उत्पन्नवाढ साधली असून, त्यांच्या या प्रयोगशीलतेमुळे ते परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहेत. मान्सून हंगामात भात, नाचणी व वरीची लागवड करणारे पुळेकर हिवाळा ते उन्हाळा या कालावधीत कारली, पडवळ, कलिंगड, मिरची, वांगी, चवळी, केळी ,काकडी, भेंडी, घोसाळी, भोपळा, फरसबी तसेच विविध पालेभाज्यांचे उत्पादन घेतात. .हे उत्पादन त्यांच्या मालकीच्या किमान दीड एकर शेतीमध्ये घेतात. तसेच त्यांची एक एकरात आंबा काजूची देखील लागवड असल्याचे त्यांनी सांगितले. पिकवलेला ताजा भाजीपाला ते स्वतः टोपलीत घेऊन जालगाव परिसरात फिरून विक्री करतात. .त्यांच्या भाजीपाल्याला मोठी मागणी असून अनेकदा उत्पादन कमी पडते. कलिंगडाची विक्री ते स्टॉलद्वारे करतात. या व्यवसायातून त्यांना दरमहा सुमारे २५ ते ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे..पुळेकर हे जालगाव सहकारी सोसायटीमध्ये क्लार्क म्हणून कार्यरत असून नोकरीसोबत शेती यशस्वीपणे सांभाळत आहेत. सात सदस्यांच्या एकत्र कुटुंबाच्या पाठबळामुळे हा उपक्रम अधिक सक्षम झाला आहे..आधुनिक सिंचन पद्धती, ठिबक व तुषार सिंचन, तसेच सेंद्रिय खतांचा वापर करून त्यांनी खर्चात बचत साधत उत्पादनक्षमता वाढवली आहे. कीड व रोग नियंत्रणासाठी सेंद्रिय उपाययोजनांना प्राधान्य देत त्यांनी पर्यावरणपूरक शेतीचा आदर्श निर्माण केला आहे. यांत्रिकीकरणामुळे श्रम व वेळेची बचत होऊन कामे अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण होत आहेत..कृषी विभागाच्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेत त्यांनी आधुनिक शेती अवजारे प्राप्त केली असून, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती योजनेअंतर्गत जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी अर्क, गांडूळखत, निंबोळी अर्क यांसारख्या निविष्ठा स्वतः तयार करून उत्पादन खर्चात बचत साधली आहे..कोकण कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण मार्गदर्शनामुळे ही प्रगत शेती शक्य झाली, असे पुळेकर यांनी सांगितले. या उपक्रमात तालुका कृषी अधिकारी हेमंत ठोंबरे, मंडळ कृषी अधिकारी श्री. मंचरे, उपकृषी अधिकारी वैदेही गुहागरकर तसेच सहाय्यक कृषी अधिकारी दर्शना वरवडेकर यांचे विशेष सहकार्य लाभल्याचे त्यांनी नमूद केले. .एकात्मिक शेती पद्धतीमुळे शेती हा शाश्वत व फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करत पुळेकर यांनी भविष्यात उत्पादन वाढवण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.