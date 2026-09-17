Dapoli Marine Life : हर्णै किनाऱ्यावर दोन 'फिनलेस पॉर्पॉईज' मृतावस्थेत! एक नर, तर दुसरे लहान पिल्लू; आठ ते दहा दिवसांपूर्वी मृत्यू झाल्याचा संशय

दापोली : समुद्राच्या अथांग पाण्यातील दुर्मीळ समुद्री सस्तन प्राण्यांचे अस्तित्व हर्णै किनाऱ्यावर पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. हर्णै बंदरातील एम. एम. फिशरीजसमोर आणि हर्णै बायपाससमोरील समुद्रकिनाऱ्यावर गुरुवारी (ता. १७) इंडो-पॅसिफिक फिनलेस पॉर्पॉईज या समुद्री सस्तन प्राण्यांचे दोन मृतदेह आढळून आले. यातील एक प्राणी नर जातीचा, तर दुसरे लहान पिल्लू असल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दोन्ही प्राण्यांचा मृत्यू आठ ते दहा दिवसांपूर्वी झाला असण्याचा संशय असून, त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..हर्णै विभागाचे कांदळवन विभागाचे प्रमुख फहद जमादार यांना सकाळी हे दोन्ही मृत प्राणी आढळून आले. यातील एक मृतदेह हर्णै बंदरातील एम. एम. फिशरीजसमोर, तर दुसरा हर्णै बायपाससमोरील समुद्रकिनाऱ्यावर आढळला. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. मुकुंद लोंढे यांनी घटनास्थळी दाखल होत बंदरात आढळलेल्या प्राण्याचे शवविच्छेदन केले. शवविच्छेदनानंतर दोन्ही प्राण्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण सांगणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मृतदेहांची अवस्था आणि मृत्यूला बराच कालावधी झाल्याचा संशय असल्याने मृत्यूचे कारण निश्चित करण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात मे २०२६ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणेशगुळे येथे देखील मृत अवस्थेत सापडले असल्याची नोंद आहे. तसेच २३ फेब्रुवारी २०२६ यादिवशी मुंबईच्या किनाऱ्यावर देखील मृत अवस्थेत सापडला असल्याची नोंद आहे..पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. मुकुंद लोंढे यांनी सांगितले की, हर्णे बंदर येथे फिनलेस पॉरपॉईज या समुद्री सस्तन प्राण्याचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेह अत्यंत कुजलेल्या व प्रगत विघटनाच्या अवस्थेत असल्याचे आढळून आले. मृतदेहाची अवस्था अत्यंत खराब असल्यामुळे मृत्यूचे निश्चित कारण निश्चित करणे शक्य झाले नाही. मासेमारीच्या जाळ्यात अडकणे, नैसर्गिक आजार किंवा अशक्तपणा, अपघाती इजा तसेच इतर मानवी हस्तक्षेप ही मृत्यूची संभाव्य कारणे असू शकतात..Mumbai-Pune Highway Traffic : ठाणे-मुंबईकडे जाणार्या वाहनांसाठी मोठी बातमी! महामार्ग पोलिसांकडून 'या' दिवशी अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी, प्रवासाच्या नियोजनापूर्वी वाचा ही अपडेट.मात्र, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे यापैकी कोणतेही कारण निश्चितपणे सांगता येत नाही. हर्णे येथे फिनलेस पॉरपॉईज आढळून येणे ही महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील या समुद्री सस्तन प्राण्याच्या उपस्थितीची महत्त्वपूर्ण नोंद आहे. अशा समुद्री सस्तन प्राण्यांच्या स्ट्रँडिंगची नोंद ठेवणे भविष्यातील संवर्धन व संशोधनाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल, असे लोंढे यांनी स्पष्ट केले..शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही मृत प्राण्यांना समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळूत खड्डा करून तेथेच पुरण्यात आले. यावेळी खेडचे कांदळवन विभागाचे अधिकारी अक्षय ढाकणे, विश्वंभर झाडे, वनरक्षक सोनाली हसे, प्रभू साबणे, माजी ग्रामपंचायत सदस्या सना काझी, मुजम्मिल काझी तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते..फिनलेस पॉर्पॉईज हा डॉल्फिन नसून समुद्री सस्तन प्राण्यांच्या पॉर्पॉईज वर्गातील प्राणी आहे. त्याच्या पाठीवर डॉल्फिनप्रमाणे स्पष्ट पृष्ठीय पर नसतो, हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर या प्रजातीच्या नोंदी आढळतात. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरही या प्राण्याच्या नोंदी यापूर्वी झाल्या आहेत..Koyna Reservoir Sambhar : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांनी अनुभवला दुर्मिळ क्षण! कोयना जलाशयात सांबर पिलासह पोहताना कॅमेऱ्यात कैद, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल.हर्णै किनाऱ्यावर एकाच दिवशी दोन फिनलेस पॉर्पॉईज मृतावस्थेत आढळल्याने किनारी जैवविविधतेच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची मानली जात आहे. समुद्रातील मानवी हस्तक्षेप, मासेमारीची जाळी आणि जहाजांची वाहतूक यांचा समुद्री सस्तन प्राण्यांवर होणारा परिणाम यानिमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे..हर्णै परिसरात दोन फिनलेस पॉर्पॉईज मृतावस्थेत आढळून आले आहेत. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून बंदरात आढळलेल्या प्राण्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले आहे. दोन्ही प्राण्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. समुद्रकिनाऱ्यावर अशा प्रकारचे समुद्री सस्तन प्राणी आढळल्यास नागरिकांनी त्यांना हात न लावता तातडीने वनविभागाला माहिती द्यावी, असे दापोली वनविभागाचे अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.