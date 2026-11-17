दापोली : हर्णैच्या समुद्रकिनाऱ्यावर झेब्रासारख्या काळ्या-पांढऱ्या पट्ट्यांनी नटलेला दुर्मीळ आणि आकर्षक समुद्री खेकडा आढळून आला (Zebra urchin crab spotted at Harnai beach) आहे. ‘झेब्रा अर्चिन क्रॅब’ (Zebrida adamsii) अशी त्याची प्राथमिक ओळख करण्यात आली असून, या निरीक्षणामुळे दापोलीच्या किनारपट्टीवरील सागरी जैवविविधतेचा अभ्यास पुन्हा चर्चेत आला आहे..समुद्री जैवविविधतेचे अभ्यासक फहाद जमादार यांनी नियमित निरीक्षणादरम्यान हर्णैच्या खडकाळ किनाऱ्यावर या खेकड्याचे छायाचित्रण केले. आकाराने लहान असलेल्या या खेकड्याच्या शरीरावरील काळे-पांढरे पट्टे आणि पायांवरील वैशिष्ट्यपूर्ण रंगसंगतीमुळे तो लक्षवेधी ठरला..हा खेकडा समुद्री अर्चिन या काटेरी सागरी जीवाच्या काट्यांमध्ये वास्तव्य करण्यासाठी ओळखला जातो. त्यांच्यात सहजीवी संबंधही आढळतात; मात्र, हर्णै येथे निरीक्षणादरम्यान खेकडा आणि समुद्री अर्चिन एकाच परिसरात स्वतंत्रपणे आढळले. त्यामुळे या दोघांमध्ये प्रत्यक्ष सहजीवी संबंध असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही..२०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवरील ५५ प्रकारच्या समुद्री खेकड्यांची नोंद केली आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील विविध किनारी भागांचाही समावेश आहे. हर्णै येथे आढळलेल्या खेकड्याची प्रजाती निश्चित करण्यासाठी अधिक शास्त्रीय पडताळणी आवश्यक आहे..Radhanagari Wildlife Sanctuary : मांजरखिंड ते काळम्मावाडी धरण मार्गावर खुललं निसर्गाचं सौंदर्य; झाडांवर रुबाबात वावरणारा 'शेकरू' कॅमेऱ्यात कैद.महत्वाच्या नोंदीभारतात १८९३ पासून नोंद : झेब्रिडा अॅडम्सीआय (Zebrida adamsii) या प्रजातीची भारतातील नोंद नवीन नाही. संशोधक हेंडरसन (१८९३), अल्कॉक (१८९५) आणि लॉरी (१९०६) यांनी भारतीय समुद्रातील या खेकड्याच्या नोंदी केल्या आहेत. त्यानंतर दक्षिण भारतातील विविध संशोधनांमध्येही त्याचा उल्लेख झाला आहे.तमिळनाडू १९७९ : डॅनियल आणि कृष्णन यांनी १९७९ मध्ये मद्रास (आताचे चेन्नई) किनारपट्टीवर Salmacis virgulata या समुद्री अर्चिनच्या काट्यांमध्ये हा खेकडा आढळल्याची नोंद केली.केरळ २०१५ आणि २०१८ : २०१५ मध्ये मन्नारच्या आखातात टॉक्सोप्न्युस्टीज पिलिओलस (Toxopneustes pileolus) या समुद्री अर्चिनसोबत या खेकड्याच्या सहजीवी संबंधांचा अभ्यास प्रकाशित झाला.२०१८ मध्ये केरळमधील कोवलम किनाऱ्यावर ट्रिप्न्युस्टीज ग्रॅटिला (Tripneustes gratilla) या समुद्री अर्चिनच्या शरीरावर हा खेकडा आढळल्याची संशोधन नोंद प्रसिद्ध झाली. विशेष म्हणजे, या संशोधनात त्याच्या नवीन यजमान प्रजातीची भारतातील पहिली नोंद केली होती..White Stork in Ratnagiri : महाराष्ट्रात दुर्मीळ असलेला 'युरोपियन पांढरा करकोचा' रत्नागिरीत अवतरला; जाणून घ्या या परदेशी पाहुण्याचा थक्क करणारा प्रवास.हर्णैचा किनारा जैवविविधतेने समृद्धसमुद्रकिनाऱ्यावरील खडकाळ भागात अनेक सूक्ष्म आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सागरी जीव आढळतात. त्यांचे नियमित निरीक्षण आणि छायाचित्रण केल्यास नव्या प्रजातींच्या नोंदी, त्यांच्या अधिवासाची माहिती आणि सागरी परिसंस्थेतील परस्परसंबंध समजण्यास मदत होते. हर्णै येथे झालेली झेब्रा अर्चिन क्रॅबची नोंद अशाच अभ्यासाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.