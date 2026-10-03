Harnai Palande Beach Seagull : दापोलीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर परदेशी पाहुण्यांचं आगमन! हर्णै-पाळंदेमध्ये झळकले 'सीगल' पक्षी, युरोपमधील वाढत्या तापमानाचा परिणाम?

दापोली : पावसाळा ओसरू लागताच दापोली तालुक्यातील प्रसिद्ध हर्णै-पाळंदे समुद्रकिनाऱ्यावर हिवाळी पाहुण्यांचे आगमन सुरू झाले आहे. दरवर्षी हिवाळ्यात या किनाऱ्यावर दाखल होणाऱ्या स्थलांतरित समुद्री पक्ष्यांपैकी ‘सीगल’ पक्ष्यांचे यंदाच्या हंगामातील पहिले दर्शन १ ऑक्टोबर रोजी (Harnai Palande Beach) झाले. समुद्री जैवविविधता अभ्यासक फहद जमादार यांनी नियमित किनारा गस्तीवेळी या पक्ष्यांची नोंद झाली..हर्णै-पाळंदे समुद्रकिनारा हा समृद्ध समुद्री जीवसृष्टीसोबतच स्थानिक व स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा अधिवास मानला जातो. हिवाळ्याची चाहूल लागताच विविध प्रजातींच्या पक्ष्यांची वर्दळ येथे वाढते. यंदा सीगलच्या पहिल्या आगमनाने स्थलांतरित पक्ष्यांच्या नव्या हंगामाला सुरुवात झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत..अभ्यासक फहद जमादार हे हर्णै-पाळंदे परिसरात नियमित पाहणी करून किनाऱ्यावरील जैवविविधतेतील बदलांची नोंद ठेवतात. पक्ष्यांचे आगमन, त्यांची संख्या, वर्तन, खाद्याची उपलब्धता आणि अधिवासातील बदल यांचा अभ्यास केला जात आहे. या नोंदी भविष्यातील ‘मरिन बायोडायव्हर्सिटी मॉनिटरिंग’ आणि सागरी संवर्धनाच्यादृष्टीने अत्यंत मोलाच्या ठरणार आहेत..Rare black fox spotted in Chandgad : निसर्गाची अनोखी किमया! चंदगडमध्ये आढळला दुर्मीळ काळा कोल्हा; एरवी तपकिरी दिसणारा कोल्हा एकाच रात्रीत कसा झाला काळा?.थंडीचा हंगाम अजून पूर्णपणे सुरू झाला नसतानाच परदेशी स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन वेळेआधीच सुरू झाले आहे. अरबी समुद्रकिनारी भागात सीगल्स आणि ब्यू टेल्ड बी इटरसारख्या पक्ष्यांचे आगमन झाले असून, यंदा पक्ष्यांचे आगमन लवकर झाले आहे. दरवर्षी थंडीच्या दिवसांत युरोप आणि थंड प्रदेशातून सीगल्स आणि इतर स्थलांतरित पक्षी भारतात स्थलांतर करतात. यामागे कदाचित युरोप किंवा मूळ अधिवासातील वातावरणात झालेला बदल आणि वाढते तापमान हे मुख्य कारण असण्याची शक्यता आहे. यंदा सीगल्ससोबतच स्टोनचॅट, लिटिल ग्रीबी, युरोपिअन रोलर, इंडियन रोलर, झिटिंग सिस्टीकोला, ब्यू टेल्ड बी इटरसारखे पक्षीही वेळेआधीच दाखल झाले आहेत.-सुशील कदम, पक्षीमित्र.Satara Rare Softshell Turtle : निसर्गाची किमया! साताऱ्यात आढळले मऊ पाठीचे आणि लांब मानेचे दुर्मीळ कासव; वाघाप्रमाणं मिळतंय कायदेशीर संरक्षण, वैशिष्ट्ये काय?.हर्णै-पाळंदे किनाऱ्यावर सीगलचे पहिले दर्शन झाले आहे. येत्या दिवसांत स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या किती वाढते आणि त्यांच्या वावरात काय बदल होतात, याचे नियमित निरीक्षण केले जाईल. यातून किनाऱ्यावरील खाद्यसाखळी व अधिवासाची सध्याची स्थिती समजण्यास मोठी मदत होणार आहे.-फहद जमादार, अभ्यासक.पर्यटकांना आवाहनपक्ष्यांच्या जवळ जाणे किंवा त्यांना उगाच हुसकावणे टाळा.किनाऱ्यावर प्लास्टिक कचरा टाकून पक्ष्यांचा अधिवास दूषित करू नका.पक्ष्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची विशेष काळजी घ्या.पुढील काही दिवसांत पक्ष्यांची संख्या वाढण्याचा अंदाज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.