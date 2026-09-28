Dapoli Tourism: सलग सुट्ट्यांचा फायदा; दापोली किनारपट्टीवर पर्यटकांची तुफान गर्दी, हर्णै मासळी बाजारातही उत्साह

दापोली : सलग आलेल्या सुट्ट्यांची पर्वणी साधत पर्यटकांनी दापोलीच्या निसर्गरम्य किनारपट्टीकडे धाव घेतल्याने तालुक्यात पर्यटन हंगामाची चाहूल अधिक तीव्र झाली आहे. मुरूड, कर्दे, सालदुरे, लाडघर, पाळंदे, आंजर्ले आणि केळशी येथील समुद्रकिनारे पर्यटकांच्या गर्दीने गजबजून गेले असून, किनारपट्टीवरील रिसॉर्टमध्येही पर्यटकांची वर्दळ वाढली आहे. हर्णै बंदरातील मासळी बाजारातही गेल्या दोन दिवसांत मोठी लगबग पाहायला मिळाली. त्यामुळे पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..गुरुवारपासूनच दापोली तालुक्यात पर्यटकांची वर्दळ वाढू लागली. शुक्रवारपासून सलग सुट्ट्या आल्याने त्यात आणखी भर पडली. किनारपट्टीवरील विविध रिसॉर्टमध्ये पर्यटकांचे स्वागत करण्यासाठी चालक व कर्मचारी व्यस्त झाले असून, पर्यटकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. यंदाचा पर्यटन हंगाम नेहमीपेक्षा लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे दिसत असल्याने पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे..मुरूड समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांसाठी वॉटर स्पोर्ट्सही सुरू झाले आहेत. समुद्रस्नान, वाळूत खेळण्याचा आनंद, समुद्रकिनाऱ्यावर छायाचित्रण अशा विविध उपक्रमांत पर्यटक रमले होते. शुक्रवारी मुरूड समुद्रकिनाऱ्यावर झालेल्या गणपती विसर्जन सोहळ्याचे दृश्य पाहण्यासाठीही पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली होती..दापोलीत येणाऱ्या पर्यटकांच्या आकर्षणाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या हर्णै बंदरातही मोठी गर्दी झाली. ताज्या मासळीची खरेदी करण्यासाठी पर्यटकांची पावले हर्णैकडे वळली. विविध प्रकारच्या मासळीचे दर्शन जवळून घेण्याबरोबरच हातात मासे घेऊन छायाचित्रे काढण्याचा आनंद अनेक पर्यटक घेताना दिसत होते. विशेषतः प्रथमच हर्णैला येणाऱ्या पर्यटकांसाठी ताज्या मासळीचा बाजार हा वेगळाच अनुभव ठरत होता. पापलेट, सुरमई आणि कोळंबी यासारखे प्रकार पाहून खवय्यांच्या जिभेला पाणी सुटत होते..दरम्यान, हर्णै परिसरातील अरुंद रस्त्यांमुळे पर्यटकांच्या वाहनांची संख्या वाढताच वाहतूक कोंडीची समस्याही निर्माण झाली. गुरुवारपासून हर्णै बंदर व परिसरातील रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ वाढल्याचे चित्र होते..परतीच्या पावसाने अद्याप जोरदार हजेरी लावलेली नसल्याने वातावरणातही बदल जाणवत आहेत. सकाळी आल्हाददायक थंडी, दुपारी उन्हाचे चटके आणि सायंकाळी पुन्हा गारवा, अशा बदलत्या वातावरणाचा पर्यटक मनमुराद आनंद घेत आहेत..ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच सलग सुट्ट्या असल्याने दापोलीच्या किनारपट्टीवर पर्यटकांची गर्दी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तसे बुकिंग देखील झालेले आहे. सध्या बहुतेक रिसॉर्टमध्ये पर्यटकांची हजेरी लागली असून, आगामी काळात पर्यटन व्यवसायाला आणखी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा रिसॉर्टचालकांनी व्यक्त केली..गणेशोत्सवामुळे मोठ्या नौकांची मासेमारी बंद आहे पुढील एक ते दोन दिवसात मासेमारी सुरू होईल. परंतू सध्या छोट्या फायबरच्या नौका पहाटे जाऊन सकाळी बाजाराला मासळी घेऊन येत असल्याने आज बंदरात ही थोडी फार मासळी दिसून येत आहे. पर्यटकांची गर्दी वाढली असली तरी मासळीचे प्रमाण कमी असल्याने बाजारात अपेक्षेप्रमाणे आवक होत नाही. त्यामुळे चांगली मासळी मिळताच पर्यटकांकडून खरेदीसाठी मागणी वाढते. सध्या बाजारात येणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वाढली आहे; मात्र मासळीची उपलब्धता कमी असल्याने व्यवसायावर त्याचा परिणाम जाणवत आहे. आगामी काळात मासळीची आवक वाढली तर पर्यटन हंगामाचा चांगला फायदा आम्हाला मिळेल,” अशी प्रतिक्रिया हर्णै बाजारात मासळी विक्री करणाऱ्या मच्छीमार महिला लक्ष्मी रघुवीर यांनी व्यक्त केली..“दापोलीच्या समुद्रकिनाऱ्याचे निसर्गसौंदर्य आणि हर्णै बंदरातील ताजी मासळी बाजारातील लगबग पाहण्याचा अनुभव खूपच आनंददायी आहे. आम्ही बारामतीवरून खास फिरण्यासाठी कोकणात आलो आहोत. समुद्रकिनारी फिरणे, समुद्रात पोहणे आणि हर्णैमध्ये विविध प्रकारचे मासे जवळून पाहणे ही आमच्यासाठी वेगळीच पर्वणी आहे. सलग सुट्ट्यांमुळे वातावरणही उत्साही झाले आहे. कुटुंबासह दापोलीला येऊन मनसोक्त आनंद घेता आला. आता आम्ही ताजेताजे मासे विकत घेणार आणि संध्याकाळी घराकडे निघणार ;अशी प्रतिक्रिया बारामतीहून दापोलीत पर्यटनासाठी आलेले अतुल भोसले यांनी व्यक्त केली..“गेल्या दोन दिवसांतील सलग सुट्ट्यांमुळे दापोलीच्या किनारपट्टीवर पर्यटकांची चांगली वर्दळ वाढली आहे. बहुतेक रिसॉर्टमध्ये पर्यटकांनी आगाऊ आरक्षण केले असून, पर्यटन हंगाम यंदा लवकर सुरू झाल्याचे दिसत आहे. आगामी ऑक्टोबर महिन्यातील सप्ताहच्या सुरुवातीलाच आलेल्या सुट्ट्यांमुळेही पर्यटकांची संख्या आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायासाठी यंदाचा हंगाम चांगला जाण्याची आशा आहे; अशी प्रतिक्रिया हॉटेल व्यावसायिक जान्हवी पटणे यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.