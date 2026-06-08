Dapoli Mandangad Highway : दापोली-मंडणगड महामार्गाची दुरवस्था! विसापूर फाट्यापर्यंत रस्त्याची चाळण; वाहनचालकांना करावी लागतेय मोठी कसरत, पर्यटनालाही फटका

दापोली (रत्नागिरी) : दापोली–मंडणगड महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दोन वर्षांपासून सुरू असले तरी अद्याप पूर्ण झालेले नाही. पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच रस्त्याची दयनीय अवस्था समोर (Ratnagiri road condition during monsoon) आल्याने वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..दापोली ते विसापूर फाटा या सुमारे १७ किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे चौपदरीकरण व काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. जुना साडेपाच मीटर रुंदीचा रस्ता सात मीटर रुंदीचा करण्यात येत असून धोकादायक वळणे कमी करण्यासाठी अनेक ठिकाणी डोंगर कापण्यात आले आहेत. मात्र, कामाच्या संथ गतीमुळे आणि अपुऱ्या नियोजनामुळे रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे. अवकाळी पावसामुळे अनेक ठिकाणी माती वाहून गेली असून रस्ता चिखलमय झाला आहे. काही भागांत दगड, माती आणि खोल खड्डे निर्माण झाल्याने वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे..पर्यटनालाही फटकादापोली, केळशी, आंजर्ले आणि मुरूड या प्रमुख पर्यटनस्थळांकडे जाण्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा मानला जातो. खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताच्या धोक्यामुळे पर्यटन व्यवसायावरही विपरित परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पावसाळ्यात सुरक्षित व सुरळीत वाहतुकीसाठी संबंधित यंत्रणा आणि ठेकेदाराने कामाला गती द्यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे..Ajanta Ghat Road : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अजिंठा लेणी परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार; भूसंपादनासाठी राजपत्र होणार प्रसिद्ध, नव्या रस्त्याचा काय आहे प्लॅन?.या रस्त्याच्या रुंदीकरण व सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामामुळे एसटी बससेवेलाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पावसाळ्यात बसचा वेग कमी ठेवावा लागणार असून काही फेऱ्यांच्या वेळापत्रकावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य असून सध्या उपलब्ध परिस्थितीत सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच ई बसेस या मार्गावरुन नेणे अशक्य आहेत. पावसाळ्यात रस्त्याची दूरवस्था झाली तर मुंबई-पुणे जाणाऱ्या सर्व गाड्या पर्यायी मार्गे म्हणजे खेड येथून मुंबई-गोवा महामार्गावरुन वळवाव्या लागणार आहेत.-राजेंद्र उबाळे, आगरप्रमुख, दापोली.दापोली–मंडणगड रस्त्याच्या कामामुळे अनेक महिन्यांपासून प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पाऊस सुरू झाल्यावर हा रस्ता चिखलमय होईल. उखडलेल्या मातीतून वाहन चालवणे धोकादायक होणार आहे. दुचाकीस्वारांसाठी तर हा मार्ग अधिकच गैरसोयीचा ठरेल. पर्यटन आणि दैनंदिन कामानिमित्त या मार्गाचा वापर करणाऱ्या हजारो नागरिकांची अडचण होईल. दोन वर्षांहून अधिक काळ होऊनही हे काम अपूर्ण आहे, ही खेदाची बाब आहे.-विनय बेलोसे, ग्रामस्थ, पालगड.Konkan Railway Recruitment : कोकण रेल्वेचा अजब कारभार! 132 पदांसाठी भरती कोकणात, पण मुलाखती चक्क आंध्र प्रदेशात; स्थानिक तरुणांमध्ये तीव्र संताप.वडवलीमार्गाचा पर्याय, पण...दापोली–मंडणगड रस्त्याचे काम सुरू असताना सोंडेघर, पिसई, वणौशी, पालगड, विसापूर, शिरखल, चिंचाळी आदी गावांतील नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. पावसाळ्यात लाल मातीच्या रस्त्याची दुरवस्था झाल्यास या गावांचा संपर्क तुटण्याची भीती आहे. वडवलीमार्गे पर्यायी रस्ता असला तरी त्यामुळे दररोज ५ ते ६ किलोमीटरचा अतिरिक्त प्रवास करावा लागेल. दापोली–पालगड हे अंतर थेट १८ किमी असताना पर्यायी मार्गाने ते २३ ते २४ किमी होते. शिवाय हा रस्ता एकेरी असल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती पालगड येथील श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.