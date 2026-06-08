कोकण

Dapoli Mandangad Highway : दापोली-मंडणगड महामार्गाची दुरवस्था! विसापूर फाट्यापर्यंत रस्त्याची चाळण; वाहनचालकांना करावी लागतेय मोठी कसरत, पर्यटनालाही फटका

Delay in Dapoli–Mandangad Highway Widening Project : दापोली–मंडणगड महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दोन वर्षांपासून रखडले आहे. पावसामुळे रस्त्याची अवस्था अधिकच खराब झाली आहे.
Dapoli Mandangad highway widening project delay

Dapoli Mandangad highway widening project delay

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

दापोली (रत्नागिरी) : दापोली–मंडणगड महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दोन वर्षांपासून सुरू असले तरी अद्याप पूर्ण झालेले नाही. पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच रस्त्याची दयनीय अवस्था समोर (Ratnagiri road condition during monsoon) आल्याने वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
mandangad
Monsoon
Dapoli
Road Construction
Mandangad taluka
dapoli news
Ratnagiri

Related Stories

woman killed in Dapoli hit and run accident
Anushree Markad Dapoli accident news
Mandangad highway road work update
Why is Mandangad highway project delayed?