Whale Vomit Smuggling Case : देवगडमध्ये 8 कोटींची 'व्हेल माशाची उलटी' जप्त! वनविभागाची फिल्मी स्टाईल कारवाई, तळेबाजार परिसरात काय घडलं?

देवगड : तालुक्यातील तळेबाजार परिसरात सुमारे चार किलो ४०० ग्रॅमची अंदाजे आठ कोटींची व्हेल माशाची उलटी वनविभागाने (Devgad ambergris seizure case) जप्त केली. याप्रकरणी तालुक्यातीलच तीन संशयिताना ताब्यात घेतले आहे..परिक्षेत्र वन अधिकारी कणकवली कार्यालयाने दिलेली माहिती अशी : सावंतवाडी उपवनसंरक्षक यांना तालुक्यातील तळेबाजार परिसरात ब्लू व्हेल माशाची उलटी विक्रीसाठी येणार असल्याची कुणकुण लागली होती. या माहितीनुसार बनावट ग्राहक तयार करून ही उलटी खरेदीसाठी तळेबाजार येथे पाठवण्यात आले..दरम्यान, तीन संशयित व्हेल माशाची उलटी घेऊन आले असता सापळा रचून तिघांनाही ताब्यात घेण्यात आले. संशयिताकडे तपासणी केली असता सुमारे चार किलो ४०० ग्रॅम व्हेल माशाची उलटी आढळली. ती जप्त करण्यात आली..सावंतवाडी उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, एस. के. लाड यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. एस. पाटील, मठ वनपाल सावळा कांबळे, दिगवळे वनपाल सर्जेराव पाटील, देवगड वनपाल श्रीकृष्ण परीट, हवालदार गौरेश राणे, मिठबांव वनरक्षक अप्पासाहेब राठोड, ठाकूरवाडी वनरक्षक रामदास घुगे, दिगवळे वनरक्षक प्रतिराज शिंदे, सागर भोजणे, संग्राम पाटील, अनिल गावडे, मंदार नाईक आदींनी ही कारवाई केली.