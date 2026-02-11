Devgad ZP PS : देवगडमध्ये भाजप ‘शतप्रतिशत’; दबदबा कायम, बिनविरोधमुळे मतदानाआधीच आघाडी

देवगड : तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपने जिल्हा परिषदेच्या ४ आणि पंचायत समितीच्या ६ जागा बिनविरोध करून मतदानाआधीच आघाडी घेतली होती. प्रत्यक्ष निवडणूक लढवलेल्या जिल्हा परिषदेच्या ३ आणि पंचायत समितीच्या सर्व पाचही जागा जिंकून शतप्रतिशत ‘विजयी रनरेट’ राखला. पालकमंत्री नीतेश राणे यांची रणनीती आणि कार्यकर्त्यांची मेहनत यामुळे भाजपने लढवलेल्या सर्व जागा जिंकून आपला दबदबा कायम राखला. .मुळात देवगड तालुका म्हणजे भाजपचा बालेकिल्ला मानला गेला आहे. तत्कालीन स्थितीत ऐन काँग्रेसच्या राजकीय वातावरणात १९८५ मध्ये देवगड विधानसभा मतदारसंघात भाजपने प्रथम विजय मिळवला. पुढे सलग पाचवेळा भाजपने मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर २००९ मध्ये झालेल्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेतही भाजपने ही जागा राखण्यात यश मिळूवन विजयी घोडदौड कायम राखली. .Sindhudurg ZP Election Result : सिंधुदुर्गात महायुतीचा झंझावात! 50 पैकी 41 जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व, ठाकरे गटासह काँग्रेसचे पानिपत, 6 अपक्षांचीही जोरदार एन्ट्री.पुढे २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेसमधून नीतेश राणे यांनी विजय संपादन करून भाजपच्या विजयी परंपरेला छेद दिला असला तरीही २०१९ मध्ये त्यांनी भाजपमधून निवडणूक लढवून पुन्हा एकदा भाजपच्या विजयाचा झेंडा रोवला. श्री. राणे यांच्या भाजप प्रवेशाने भाजपची ताकद द्विगुणित झाली. त्यामुळे आधी तालुक्यात भाजप होतीच, त्यातच राणेंच्या पक्ष प्रवेशाचा पक्षाला ‘बूस्टर डोस’ मिळाल्याने भाजपची मतदारसंघावरील पकड अधिक मजबूत झाली. .आता झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपने मतदानाआधीच आघाडी घेतली होती. पंचायत समितीच्या १४ पैकी ६ जागा भाजपने बिनविरोध करून सत्तेचे दार ठोठावले होते; परंतु प्रत्यक्ष झालेल्या निवडणुकीत लढवलेल्या पाचही जागा त्यांनी जिंकून ‘विजयी रनरेट’ कायम ठेवला. तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सातही जागी भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित करून विरोधकांना धोबीपछाड दिला. .Wai Election Results : वाईत पाटलांचाच वरचष्मा; गोरेंचे प्रयोग फसले, पंचायत समितीची सत्ता राष्ट्रवादीकडे कायम, तालुक्यात भाजपचीही ताकद वाढली.प्रत्यक्ष निवडणूक झालेल्या पंचायत समितीच्या ८ जागांपैकी भाजपने ५ आणि महायुतीचा घटकपक्ष असलेल्या शिंदेगट शिवसेनेने ३ जागा लढविल्या होत्या. त्यातील २ जागी विजय मिळवून शिंदेगट शिवसेनेने तालुक्यात आपले खाते उघडले आहे. भाजपच्या पंचायत समितीमध्ये १४ पैकी ११ जागा आहेत. .त्यामुळे सभापती बसविण्यात त्यांना कोणताच अडथळा नाही. कदाचित महायुतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार उपसभापतिपदासाठी शिंदेगट शिवसेनेचा विचार होऊ शकतो. भाजपने वेळोवेळी विविध पक्षप्रवेश घडवून विरोधकांची ताकद खिळखिळी केली. पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुकीत तर विरोधकांनी लढण्याआधीच शरणागती पत्करली असल्याचे दिसले. जिल्हा परिषदेच्या चार आणि पंचायत समितीच्या सहा जागा बिनविरोध करून भाजपने विरोधकांना दणका दिला होता. .प्रत्यक्ष निवडणूक झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या तीन आणि पंचायत समितीच्या पाचही जागा जिंकून भाजपने शंभर टक्के विजय मिळविला; परंतु मणचे येथील पंचायत समिती मतदारसंघात दोन्ही शिवसेना आमने-सामने असताना ठाकरे शिवसेनेने विजय मिळवून पंचायत समिती सभागृहातील विरोधकांची एक जागा घेतली. यातून सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयामध्ये फार काही अडथळा येणार नसला तरी विरोधक असल्याचा भास होईल..ठाकरे शिवसेनेवर विरोधकांची मदारभाजप महायुतीच्या झंझावातामध्ये राजकीय विरोधकांची वाताहात झाली असली तरी ठाकरे शिवसेनेने एक जागा जिंकल्याने विरोधकांचा आवाज किमान सभागृहापर्यंत पोहोचेल, अशी कार्यकर्त्यांना आशा आहे. विकासात्मक प्रश्न, समस्या मांडल्या जाऊ शकतील, अशा कार्यकर्त्यांच्या भावना आहेत..भाजपचा पारंपरिक बालेकिल्लाजिल्हा परिषदेच्या ४ व पंचायत समितीच्या ६ जागा बिनविरोध जिंकल्याप्रत्यक्ष निवडणूक लढविलेल्या सर्व जागांवर भाजपचा विजयभाजपने शंभर टक्के ‘विजयी रनरेट’ कायम ठेवलापालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या रणनीतीचा विजयात मोठा वाटा.१९८५ मध्ये देवगड विधानसभा मतदारसंघात भाजपचा पहिला विजयत्यानंतर सलग पाच वेळा भाजपने विधानसभा मतदारसंघ जिंकला२००९ च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरही भाजपने विजय कायम राखला.राणेंच्या भाजप प्रवेशामुळे पक्षाची ताकद दुपटीने वाढली२०१४ मध्ये नीतेश राणे यांनी काँग्रेसकडून भाजपचा विजयी सिलसिला खंडित केला.२०१९ मध्ये नीतेश राणे भाजपमध्ये प्रवेश करून पुन्हा भाजपला विजय मिळवून दिला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.