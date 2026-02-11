कोकण

Devgad ZP PS : देवगडमध्ये भाजप ‘शतप्रतिशत’; दबदबा कायम, बिनविरोधमुळे मतदानाआधीच आघाडी

BJP Sweeps : देवगड तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपने पुन्हा एकदा आपला दबदबा सिद्ध केला आहे,मतदानाआधीच अनेक जागा बिनविरोध जिंकत आघाडी घेतलेल्या भाजपने प्रत्यक्ष लढवलेल्या सर्व जागांवर विजय
victory in Devgad ZP and Panchayat Samiti elections.

victory in Devgad ZP and Panchayat Samiti elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवगड : तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपने जिल्हा परिषदेच्या ४ आणि पंचायत समितीच्या ६ जागा बिनविरोध करून मतदानाआधीच आघाडी घेतली होती. प्रत्यक्ष निवडणूक लढवलेल्या जिल्हा परिषदेच्या ३ आणि पंचायत समितीच्या सर्व पाचही जागा जिंकून शतप्रतिशत ‘विजयी रनरेट’ राखला. पालकमंत्री नीतेश राणे यांची रणनीती आणि कार्यकर्त्यांची मेहनत यामुळे भाजपने लढवलेल्या सर्व जागा जिंकून आपला दबदबा कायम राखला.

Loading content, please wait...
Bjp
Sindhudurg
political
ZP
Devgad
political parties
panchayat samiti
Jilha Parishad
Political Accountability

Related Stories

No stories found.