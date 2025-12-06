कोकण

Sindhudurg Weather : ऐन हिवाळ्यात वाढला उकाडा आणि दाटले ढग; अवकाळी पावसाच्या भीतीने देवगडातील आंबा बागायतदारांची घालमेल पुन्हा वाढली

Winter Heat Increase Impacts : देवगड तालुक्यात आज सायंकाळी झालेल्या अचानक वातावरण बदलाने आंबा बागायतदार आणि मच्छीमार पुन्हा चिंतेत सापडले आहेत. हिवाळ्याच्या दिवसांत उकाडा वाढणे आणि ढगाळ वातावरण तयार होणे हे स्थानिकांसाठी अनपेक्षित होते.
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड : तालुक्याच्या किनारी भागात आज सायंकाळी वातावरण बदलले. ढगाळ वातावरण तयार होऊन अचानक उष्णतेत वाढ झाली होती. ऐन हिवाळ्यात ढगांचे मळभ कसे? असा प्रश्‍न बागायतदारांना पडला आहे. तसेच पावसाच्या शक्यतेने बागायतदारांची घालमेल वाढल्याचे चित्र होते.

