Sindhudurg Weather : ऐन हिवाळ्यात वाढला उकाडा आणि दाटले ढग; अवकाळी पावसाच्या भीतीने देवगडातील आंबा बागायतदारांची घालमेल पुन्हा वाढली

देवगड : तालुक्याच्या किनारी भागात आज सायंकाळी वातावरण बदलले. ढगाळ वातावरण तयार होऊन अचानक उष्णतेत वाढ झाली होती. ऐन हिवाळ्यात ढगांचे मळभ कसे? असा प्रश्न बागायतदारांना पडला आहे. तसेच पावसाच्या शक्यतेने बागायतदारांची घालमेल वाढल्याचे चित्र होते..अलीकडे लांबलेल्या परतीच्या पावसामुळे किनारी भागातील हापूस आंबा आणि मासळी हंगामामध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली होती. समुद्रातील वादळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे पावसाची संततधार सुरू होती. .Maharashtra weather : राज्यात थंडी वाढणार की कमी होणार? हवामान विभागाचा ताजा अंदाज.ऐन दिवाळीत पावसाचे सावट कायम होते. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारी थंडावली होती. परतीच्या लांबलेल्या पावसामुळे मच्छीमारी हंगाम अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडला होता, तर पाऊस लांबल्याने थंडी लांबण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने आंबा कलमे मोहोरण्याचे लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती..त्यामुळे आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. त्यानंतर वातावरण निवळून पाऊस थांबल्याने मच्छीमारी हंगाम पूर्वपदावर आला होता. वातावरणातील थंडीच्या प्रमाणात हळूहळू वाढ होऊ लागल्याने यंदाच्या आंबा हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बागायतदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या..Maharashtra Weather Alert : महाराष्ट्रावर पुन्हा पावसाचे संकट, थंडीची लाट ओसरली; हवामान विभागाचा अंदाज.एकूणच समाधानकारक चित्र तयार होत असताना आता पुन्हा वातावरणातील बदलामुळे चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. आज दुपारनंतर किनारी भागातील वातावरण बदलून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले होते. वारा थांबून अचानक उकाडा जाणवू लागला होता. त्यामुळे पावसाच्या शक्यतेने आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली होती. पुन्हा पाऊस झाल्यास फवारणी वाया जाण्याची भीती आहे..मच्छीमारही चिंतेतमध्यंतरी थंडीचे प्रमाण वाढल्याने आंबा कलमे मोहोरण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे यंदाच्या हापूस आंबा हंगामाबाबत सकारात्मक चित्र तयार झाले होते. संभाव्य मोहोराच्या शक्यतेने आंबा बागायतदारांनी फवारणीच्या कामाला सुरुवात केली होती. हंगामाच्या दृष्टीने एकूणच अनुकूल चित्र तयार होत असताना अचानक झालेल्या वातावरण बदलामुळे आंबा बागायतदारांसह मच्छीमारांची चिंता वाढली आहे.