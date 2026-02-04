Sindhusurg ZP : “बिनविरोध जागांमुळे प्रचाराचा ताण हलका; देवगडमध्ये निवडणूक असलेल्या जागांवरच नेत्यांचा फोकस”

देवगड : जिल्हा परिषद आणि पंचायत सामिती निवडणुकीत तालुक्यातील काही बिनविरोध जागांमुळे राजकीय पक्षांच्या प्रचार यंत्रणेवरील ताण काहीसा कमी झाला आहे. त्यामुळे निवडणुका होणाऱ्या जागी नेतेमंडळींना अधिक ‘फोकस’ करण्यास संधी प्राप्त झाली आहे. .निवडणूक होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या कुणकेश्वर, तर पंचायत समितीच्या किंजवडे मतदारसंघात सर्वाधिक मतदार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिरगाव आणि पंचायत समितीच्या पोंभुर्ले मतदारसंघात सर्वांत कमी मतदार संख्या आहे..Dhule Municipal Election : धुळे मनपा प्रभाग २ मध्ये 'काँटे की टक्कर'; प्रस्थापितांच्या अनुभवाचा कस, तर नवोदितांचे तगडे आव्हान.निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या पुरळ, शिरगाव आणि कुणकेश्वर, या तीनच मतदारसंघांत निवडणूक होत आहे. यातील बापर्डे, पडेल, किंजवडे आणि पोंभुर्ले, असे चार मतदारसंघ बिनविरोध झाले आहेत, तर पंचायत समितीच्या पुरळ, तिर्लोट, मणचे, पोंभुर्ले, तळवडे, किंजवडे, मुणगे, कुणकेश्वर, अशा एकूण ८ मतदारसंघात निवडणूक होत आहे. .यातील पडेल, नाडण, बापर्डे, फणसगाव, शिरगाव आणि कोटकामते असे ६ मतदारसंघ बिनविरोध ठरले आहेत. यामध्ये पुरळ जिल्हा परिषद गटात येणाऱ्या पुरळ आणि तिर्लोट या दोन्ही पंचायत समिती गणात तसेच कुणकेश्वर जिल्हा परिषद गटात येणाऱ्या मुणगे आणि कुणकेश्वर या दोन्ही पंचायत समिती गणात निवडणूक होणार आहे..Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .शिरगाव जिल्हा परिषद गटातील शिरगाव पंचायत समिती गणाची जागा बिनविरोध झाली आहे. यातील केवळ तळवडे पंचायत समिती गणाच्या जागी निवडणूक होणार आहे. जिल्हा परिषदेचे ४ आणि पंचायत समितीचे ६ मतदारसंघ बिनविरोध झाल्याने राजकीय मंडळींची धांदल काहीशी कमी झाली आहे. .राजकीय नेतेमंडळींना जिल्हा परिषदेच्या केवळ तीन आणि पंचायत समितीच्या आठ जागीच लक्ष केंद्रित करावे लागत असल्याने प्रचार यंत्रणेवरील ताणही काहीसा कमी झाला आहे. त्यामुळे निवडणुका होत असलेल्या जागी प्रभावी प्रचार यंत्रणा राबवण्यास संधी प्राप्त झाली आहे. निवडणूक होत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या कुणकेश्वर मतदारसंघात एकूण १२०६८, तर पंचायत समितीच्या किंजवडे मतदारसंघात एकूण ७१२० असे सर्वाधिक मतदार आहेत. .जिल्हा परिषदेच्या शिरगाव मतदारसंघात एकूण ११६१८ आणि पंचायत समितीच्या पोंभुर्ले मतदारसंघात ४८६२, अशी सर्वांत कमी मतदार संख्या आहे. त्यामुळे मतदारांच्या संख्येनुसार प्रचाराची रणनीती ठरवली जात आहे. दरम्यान, निवडणुकीला मोजकेच दिवस राहिल्याने प्रचार वेगाने सुरू आहे. दुसरीकडे जिंकण्यासाठी राजकीय डावपेचही सुरू असल्याचे दिसत आहे. .जिल्हा परिषद मतदारसंघ, मतदार जि. प. गट पुरुष महिला एकूण कुणकेश्वर ६०४१ ६०२७ १२०६८ पुरळ ५९७० ५९०६ ११८७६ शिरगाव ५७८७ ५६३१ ११६१८.पंचायत समिती मतदारसंघ, मतदारपं.स. गण पुरुष महिला एकूणपुरळ २८८४ २७८९ ५६७३तिर्लोट ३०८६ ३११७ ६२०३मणचे २८३७ २७६० ५५९८पोंभुर्ले २४२५ २४३७ ४८६२.तळवडे २९०२ २८६७ ५७६९किंजवडे ३६१६ ३५०४ ७१२०मुणगे ३२१६ ३१७८ ६३९४कुणकेश्वर २८२५ २८४९ ५६७४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.