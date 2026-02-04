कोकण

Sindhusurg ZP : “बिनविरोध जागांमुळे प्रचाराचा ताण हलका; देवगडमध्ये निवडणूक असलेल्या जागांवरच नेत्यांचा फोकस”

Elections Strategies : देवगड तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये अनेक जागा बिनविरोध झाल्याने राजकीय वातावरणात वेगळे चित्र दिसत आहे. प्रचाराचा ताण कमी झाल्यामुळे आता नेत्यांनी निवडणूक होणाऱ्या मोजक्या, पण महत्त्वाच्या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे
Political parties intensify focused campaigning

Political parties intensify focused campaigning

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवगड : जिल्हा परिषद आणि पंचायत सामिती निवडणुकीत तालुक्यातील काही बिनविरोध जागांमुळे राजकीय पक्षांच्या प्रचार यंत्रणेवरील ताण काहीसा कमी झाला आहे. त्यामुळे निवडणुका होणाऱ्या जागी नेतेमंडळींना अधिक ‘फोकस’ करण्यास संधी प्राप्त झाली आहे.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
political
ZP
Devgad
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Controversy
devgad news
Political Accountability
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.