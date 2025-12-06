कोकण

Sindhudurg News : धामणी धरणातील पिंजरा मत्स्यपालन अंतिम टप्प्यात मत्स्यउत्पादन वाढीने प्रशासनाचा आत्मविश्वास उंचावला

धामणी धरणातील पिंजरा मत्स्यपालनाला राज्य सरकारची अधिकृत मंजुरी मिळाल्यानंतर या जलाशयातील उपलब्ध जलसाठ्याचा प्रभावी उपयोग सुरू झाला आहे.
कासा : सूर्या प्रकल्पातील धामणी धरणामधील मोठ्या जलसाठ्याचा विविध उपयोग केला जातो. शेती, पाणीपुरवठा, वीजनिर्मितीचा वापर केला जातो. आता पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालनालाही मोठी गती मिळाली आहे.

