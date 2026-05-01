Konkan MEMU Train : उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गावी जाणं झालं सोपं! दिवा ते चिपळूण स्पेशल मेमू धावणार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि थांबे

माणगाव : कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी आणि पर्यकांसाठी महाराष्ट्र दिनाचा मुहूर्तावर आनंदाची बातमी समोर (Diva to Chiplun MEMU train summer schedule 2026) आली आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दिवा-चिपळूण-दिवा या मार्गावर विशेष मेमू रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कोकणात जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांचा प्रवास सुखकर आणि जलद होणार आहे..दिवा-चिपळूण-दिवा मेमूमुळे केवळ प्रवास सोपा होणार नाही, तर अनेक कुटुंबांचे सुट्टीचे नियोजनही अधिक सुखकर होणार आहे. गावी जाण्याची ओढ, आपुलकीची माणसं भेटण्याचा आनंद आणि कोकणच्या निसर्गाचे सान्निध्य या सगळ्यांचा अनुभव आता अधिक सहजपणे घेता येणार आहे. रेल्वे प्रशासनाचा हा निर्णय म्हणजे प्रवाशांच्या गरजांची जाणीव ठेवून घेतलेले एक संवेदनशील पाऊल आहे. दरम्यान, ही मेमू रेल्वे कायमस्वरूपी बाराही महिने सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे..दिवा-चिपळूण-दिवा मेमू या विशेष गाड्या १ मे ते ७ जून या कालावधीत धावणार आहेत. विशेष म्हणजे या गाड्या दर शुक्रवारी, शनिवारी आणि रविवारी सुरू राहणार असून, एकूण ३६ सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. दिवा ते चिपळूण गाडी रात्री ११:२५ वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:३० वाजता पोहोचेल, तर चिपळूण ते दिवा गाडी दुपारी ३:३० वाजता सुटून रात्री ११:१० वाजता पोहोचेल..'या' स्थानकांवर थांबाया गाड्या निळजे, तळोजा पंचनंद, कळंबोली, पनवेल, सोमटणे, आपटा, जांभिवली, पेण, नागोठणे, रोहा, कोलाड, इंदापूर, माणगाव, गोरेगाव रोड, वीर, सापे, वांगणी, करंजाडी, विन्हेरे, दिवाणखवटी, कळंबणी बुद्रुक, खेड आणि आंजनी अशा अनेक महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबणार आहेत.