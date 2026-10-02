Diveagar Beach Tragedy: दिवेआगर दुर्घटना कशी घडली, एवढे विद्यार्थी एकाच वेळी समुद्रात कसे गेले? प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला थरार

रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर समुद्रकिनारी गुरुवारी संध्याकाळी आळंदी येथून सहलीसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांवर काळाने घाला घातला. समुद्रात पोहण्यासाठी गेलेल्या आठ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला. रात्री उशिरा सर्व मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदन आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले..या घटनेनंतर दिवेआगर समुद्रकिनारी बचावकार्यात सहभागी असलेल्या महाकाली वॉटर स्पोर्ट्सचे भाऊ साळुंखे यांनी दुर्घटनेचा थरारक अनुभव सांगितला. त्यांच्या माहितीनुसार, घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने आपल्या टीमसह दोन गाड्या घेऊन घटनास्थळी धाव घेतली..Diveagar Tragedy: दिवेआगर दुर्घटनेनंतर पालक हवालदिल; अकॅडमीकडून माहिती न मिळाल्याचा आरोप, घटना निशब्द करणारी... मात्र चौकशी झाली पाहिजे!.सात मृतदेह तातडीने बाहेर काढलेभाऊ साळुंखे यांनी सांगितले की, दुपारी साडेतीनच्या सुमारास त्यांना विद्यार्थ्यांच्या दुर्घटनेची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच ते आपल्या टीमसह घटनास्थळी पोहोचले. त्यावेळी समुद्रात बुडालेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध सुरू होता. बचाव पथकाने प्रयत्न करून सात विद्यार्थ्यांचे मृतदेह बाहेर काढले. त्यानंतर आणखी एक विद्यार्थी बेपत्ता असल्याचे समोर आले. सुमारे तासभर शोध घेतल्यानंतर त्याचाही मृतदेह सापडला.या सहलीमध्ये एकूण ४७ विद्यार्थी आणि तीन शिक्षक असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यापैकी आठ विद्यार्थ्यांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाला..समुद्रात अचानक खड्डा; मोठ्या लाटेने वाळू खेचलीदुर्घटनेतून बचावलेल्या एका विद्यार्थ्यानेही त्या वेळचा अनुभव सांगितला. विद्यार्थ्याच्या म्हणण्यानुसार, ते दिवेआगरला सहलीसाठी आले होते. काही विद्यार्थी समुद्राच्या काठावर होते, तर काही पाण्यात उतरले होते. ज्या विद्यार्थ्यांना पोहता येत होते, ते पुढे समुद्रात गेले होते. त्यांच्यासोबत शिक्षकही होते.मात्र समुद्रात असलेल्या एका खड्ड्याचा अंदाज विद्यार्थ्यांना आला नाही. अचानक मोठी लाट आली आणि विद्यार्थ्यांच्या पायाखालची वाळू वाहून गेली. त्यामुळे त्यांचा तोल गेला आणि त्यांच्या नाकातोंडात पाणी गेले. त्यानंतर त्यांना समुद्रातून बाहेर पडता आले नाही.बचावलेल्या विद्यार्थ्याने सांगितले की, त्यांच्या क्लासमधील दोन विद्यार्थ्यांना पोहता येत होते. त्यांनी प्रयत्न करून चार विद्यार्थ्यांना वाचवले..दिवेआगर किनाऱ्यावर यापूर्वी अशी घटना नसल्याचा दावास्थानिकांच्या माहितीनुसार, दिवेआगर समुद्रकिनारी पर्यटकांचा बुडून मृत्यू होण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे. महाकाली वॉटर स्पोर्ट्सचे भाऊ साळुंखे यांनीही दिवेआगरचा समुद्रकिनारा साधारणपणे सुरक्षित असल्याचे सांगितले. त्यांच्या माहितीनुसार, गेल्या सुमारे 20 वर्षांत अशा प्रकारची घटना घडल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आलेले नाही.मात्र यावेळी पावसामुळे समुद्रात खड्डा निर्माण झाला होता. याच ठिकाणी मोठी लाट आल्यानंतर पायाखालची वाळू वाहून गेल्याने विद्यार्थ्यांना बाहेर पडणे कठीण झाले आणि ही दुर्घटना घडली..नवरात्र उत्सवाच्या बैठकीला गेले अन् एकुलत्या एक मुलाच्या मृत्यूची बातमी कळली; वडील जागीच सुन्न... दिवेआगर घटनेवर अजूनही विश्वास नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.