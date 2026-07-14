Raigad Wildlife: रायगडचे 'मानद वन्यजीव रक्षक' म्हणून डॉ. प्रसाद दाभोळकर यांची नियुक्ती; अलिबागला प्रथमच बहुमान

-अमित गवळेपाली: वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि मानवी सहजीवनाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या डॉ. प्रसाद दाभोळकर यांची रायगड जिल्हा 'मानद वन्यजीव रक्षक' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अत्यंत प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या या पदावर महाराष्ट्र वन व महसूल विभागातर्फे डॉ. दाभोळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, अलिबाग तालुक्याला पहिल्यांदाच हा बहुमान मिळाला असल्याने संपूर्ण जिल्ह्यातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.डॉ. प्रसाद दाभोळकर गेल्या अनेक वर्षांपासून वन्यप्राणी बचाव, वनसंवर्धन, सामाजिक प्रबोधन आणि या क्षेत्रातील शास्त्रीय अभ्यासात सक्रिय आहेत. ते वन्यजीव संरक्षणासाठी कार्यरत असणाऱ्या वाइल्ड लाईफ वॉरियर्स' या प्रसिद्ध संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या सहा वर्षांत तब्बल ६,००० हून अधिक जखमी व संकटग्रस्त वन्यजीवांना यशस्वीरित्या सुरक्षित जीवदान देण्यात आले आहे..केवळ बचाव कार्यापुरते मर्यादित न राहता, डॉ. दाभोळकर यांनी समाजप्रबोधन आणि प्रशिक्षणावर विशेष भर दिला आहे. विद्यार्थी व तरुणांमध्ये पर्यावरण व वन्यजीवांबद्दल संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी ते विविध शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सातत्याने व्याख्याने घेतात. .वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि रेस्क्यू तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यासाठी ते विशेष कार्यशाळांचे आयोजन करतात. डॉ. दाभोळकर यांचे दोन शोधनिबंध (Research Papers) आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झाले असून, त्यांच्या शास्त्रीय दृष्टिकोनाची दखल जागतिक पातळीवरही घेतली गेली आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.ग्रामीण भागात सर्पदंशाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि सर्पदंश टाळण्यासाठीच्या उपायांसह योग्य उपचारांविषयी ते सातत्याने महत्त्वपूर्ण मोहीम राबवत आहेत. डॉ. दाभोळकर यांचे वन्यजीव आणि मानवी नातेसंबंधांवर उत्तम लेखनप्रभुत्व आहे. त्यांनी वृत्तपत्रात 'वनस्य कथा रम्या' या लोकप्रिय सदराखाली नियमित लेखन केले आहे. या लेखनाच्या माध्यमातून त्यांनी वन्यप्राणी व वनांचे संवर्धन, निसर्गासोबत मानवाचे सहजीवन आणि तीव्र होत जाणारा मानव-प्राणी संघर्ष या संवेदनशील विषयांवर अतिशय अभ्यासपूर्ण प्रकाश टाकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.