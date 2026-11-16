Uniform Civil Code : 'देशात समान नागरी कायदा लागू झालाच पाहिजे'; हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगडिया यांचे स्पष्ट मत, CM देवेंद्र फडणवीसांनाही केलं 'हे' आवाहन

कोल्हापूर : ‘एका देशात दोन कायदे लागू होऊ शकत नसल्याने समान नागरी कायदा लागू झालाच पाहिजे. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत’, असे आवाहन आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगडिया यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केले. महाराष्ट्रातील दुष्काळासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी तिजोरी रिकामी करून शेतकरी आत्महत्या रोखाव्यात, असेही ते म्हणाले. टिंबर मार्केट असोसिएशनच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत (Pravin Togadia latest statement on Uniform Civil Code) होते..डॉ. तोगडिया म्हणाले, ‘‘अयोध्येतील राम मंदिर होईपर्यंत आपण विश्व हिंदू परिषदेत होतो. आता आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दलाच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. सर्वांचे लक्ष्य एकच असले तरी प्रत्येकाच्या कामात थोडे अंतर आहे. राममंदिर पूर्ण झाले. ३७० कलम हटविले. आता समान नागरी कायदा होेणे बाकी असून, तो लवकर व्हावा, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत..तसेच प्रत्येक हिंदूचे घर हे राम मंदिरासारखे बनावे, तसेच त्यांचे जीवन सुखी समृद्ध व्हावे, रोगमुक्त व्हावे, रोजगार मिळावा, हा अभियानाचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्व मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त झाली पाहिजेत.’’शिवसेना नगरसेवक शारंगधर देशमुख, संभाजी साळुंखे, श्रीकांत पोतनीस, कैलास काईंगडे, संजय शेटे आदी उपस्थित होते..Namo Shetkari Yojana : राज्यातील 91 लाख शेतकऱ्यांचे 6 हजार रुपये अडकले? 'नमो शेतकरी'च्या 3 हप्त्यांबाबत मोठी अपडेट समोर, 'कृषी'चा 'वित्त'कडे प्रस्ताव.दर शनिवारी साप्ताहिक हनुमान चालिसादेशातील प्रत्येक गाव, शहरातील प्रत्येक कॉलनीत दर शनिवारी रात्री नऊ वाजता ‘साप्ताहिक हनुमान चालिसा अभियान’ सुरू केले आहे. या माध्यमातून देशातील सहा लाख २० हजार गावांतील २० कोटी हिंदूंना जोडण्याचे काम होत आहे. तसेच ‘एक मूठ धान्य’ या अभियानातून हिंदूंकडून हनुमान चालिसावेळी धान्य गोळा करून ते गरीब हिंदूंना मोफत वाटप केले जाणार आहे. तसेच रक्तातील साखर व रक्तदाब तपासणी मोफत केली जाणार आहे..हिंदूंच्या मदतीसाठी हेल्पलाइनदेशातील ११४ कोटी हिंदूंना मदत मिळावी, यासाठी ०२०६६८०३३००‘हिंदू हेल्पलाईन’ सुरू केली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, दिल्ली, बंगळूर, हरिद्वार यासह विविध ठिकाणी ही सेवा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.