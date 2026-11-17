नांदगाव : मोटार दुभाजकावर आदळून झालेल्या भीषण अपघातात ज्येष्ठ कवयित्री डॉ. शरयू आसोलकर (वय ५९, रा. सावंतवाडी) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांचे भाऊ वैभव कृष्णा आसोलकर (वय ४६) गंभीर जखमी झाले. ही घटना मुंबई-गोवा महामार्गावर नांदगाव ओटव फाटा उड्डाणपुलावर काल सकाळी साडेसातच्या दरम्यान (Dr Sharayu Asolkar death news) घडली..याबाबत अधिक माहिती अशी : डॉ. आसोलकर व वैभव हे मोटारीने (एमएच ०७ एजी ६३७२) रत्नागिरीहून सावंतवाडीकडे येत होते. ओटव फाटा येथे समोर अचानक आलेल्या गायीला वाचविण्याच्या प्रयत्नात महामार्गाच्या दुभाजकातील ओव्हर ब्रीज रोडवरील मध्यभागी असलेल्या कठड्याला त्यांच्या मोटारीची धडक बसली. त्यात डॉ. असोलकर यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर वैभव हे जखमी झाले..अपघाताचा आवाज येताच ग्रामस्थ व प्रवाशांनी मदतीसाठी धाव घेतली. रुग्णवाहिका बोलावून दोघांनाही कणकवली येथे पाठविले; परंतु रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच डॉ. आसोलकर यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. वैभव यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती नांदगाव पोलिसपाटील वृषाली मोरजकर यांनी दिली. कणकवली पोलिस ठाण्यातून चंद्रकांत झोरे यांनी अपघातस्थळी येत पंचानामा केला..Woman and Child Death : ऊसतोड मजुरांवर काळाचा घाला! 70 फूट खोल विहिरीत बुडून 25 वर्षीय आई आणि 2 वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू; सांगलीतील घटना.काव्य क्षेत्रातील मायाळू आवाज हरपलाडॉ. आसोलकर कुडाळ येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत होत्या. मराठीतील सशक्त कवयित्री अशी त्यांची ओळख होती. त्यांच्या कवितेत स्री मनाची तगमग, तुटलेपण आणि तरीही पुन्हा उभं राहण्याची जिद्द असायची. उत्तम कवयित्री असण्याबरोबरच त्या उत्तम समीक्षकही होत्या. ‘तुटलेपण बांधून घेताना’ हा काव्यसंग्रह विशेष चर्चेत राहिला आहे. गेल्यावर्षी त्यांनी संपादित केलेला ‘आवानओल’ काव्यसंग्रहावरील ‘ओल अनमोल आवानओल’ हा समीक्षा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला होता. त्यांच्या जाण्याने मराठी कवितेतील एक चिंतनशील आणि मायाळू आवाज हरपल्याची भावना साहित्य विश्वातून व्यक्त झाली..‘तो’ कठडा ठरला जीवघेणानांदगाव ओटव फाटा उड्डाणपुलावरील अपघातांची मालिका सुरूच असून, दुभाजकातील मधल्या कठड्यावर गाडी आदळून याआधीही अपघात झाले आहेत. यात काहींनी आपले प्राण गमावले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.