Indian Tourists : घर हलल्यासारखे झाले अन् आमची झोप उडाली, दुबईतील आँखो देखा हाल; क्षेपणास्त्र पडत होती....

Dubai Missile Attack : दुबईमध्ये झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर चिपळूणमधील काही पर्यटकांनी अनुभवलेले थरारक क्षण आता समोर आले आहेत.
witnessing missile alerts and explosions in Dubai.

सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण : ‘‘झोपेत असताना घर हलल्यासारखे झाले, त्यामुळे माझी आणि माझ्या मित्रांची झोप उडाली. नंतर मोबाईलवर विशिष्ट प्रकारचा आवाज येण्यास सुरुवात झाली. मला वाटले माझा मोबाईल खराब झाला आहे.

