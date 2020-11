दुर्लक्षच नडला ; सरपंच, उपसरपंच मुकले पदाला

राजापूर : तालुक्‍यातील वडवली ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत अतिक्रमण हटविण्याबाबत ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे सरपंचांसह उपसरपंच व सदस्यांना पदावरून हटविण्याचे आदेश कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिले. वडवलीत विशेष घटक योजना व पंचायत समिती सेस निधीतून शिवाजी पुतळा ते वडदहसोळ पक्की सडक जोडणाऱ्या रस्त्याचे खडीकरण केले. कागदोपत्री १२ फूट रुंद असलेल्या या रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार वैभव सीताराम जाधव यांच्यासह अन्य चार जणांनी केली होती. हेही वाचा - राष्ट्रवादी मजबूतीसाठी कामाला लागा ः पाटील - तक्रार करूनही अतिक्रमण हटविण्याबाबत ग्रामपंचायतीकडून कारवाई होत नसल्याने हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे गेले होते. या प्रकरणी ५ ऑक्‍टोबरला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. अतिक्रमण हटविण्याबाबत राजापूर पंचायत समिती, तसेच सभापती यांनी आदेश देऊनही ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण हटविले नाही. तसेच ऑक्‍टोबर २०१९ मध्ये जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीतही अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले होते. तरीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे कोकण विभागीय आयुक्तांनी वडवली ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी कामात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून या सर्वांना सदस्यपदावरून हटविण्याचे आदेश दिले. संपादन - स्नेहल कदम

