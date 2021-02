शाब्बास! आठ वर्षांच्या दुर्वांकची वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद ; अडीच मिनिटांत सांगितली दोनशे विषाणूंची यादी

कणकवली (सिंधुदुर्ग) : शहरालगतच्या वागदे-गावठण येथील अवघ्या ८ वर्षांच्या दुर्वांक गुरुदत्त गावडे याने अनोखा जागतिक विक्रम केला आहे. कोल्हापुरातील शांतिनिकेतन प्रशालेत तिसरीमध्ये शिकणाऱ्या दुर्वांकने २०० विषाणूंची यादी तयार केली. या विषाणूंची अवघड नावे त्याने अवघ्या २ मिनिटे ३७ सेकंदामध्ये सांगून विश्वविक्रम केला. या विक्रमाची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाली आहे. वागदेचे रहिवासी असलेले गावडे कुटुंबीय तीन वर्षांपासून नोकरी निमित्ताने कोल्हापूर येथे स्थायिक आहेत. कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात परिचारिका असणाऱ्या आई वंदना गावडे आणि खासगी वाहनावर चालक असणारे वडील गुरुदत्त यांच्या प्रोत्साहनाने दुर्वांकने या उपक्रमाची तयारी केली. हेही वाचा - इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पालिका उभारणार आता चार्जिंग पॉइंट - विज्ञान विषयातील तज्ज्ञ डॉ. संजीवनी माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली रोगजनक विषाणूंच्या नावांचे संकलन करण्यासाठी गुगल तसेच विज्ञानाची पुस्तकांचे संदर्भ घेतले. सुमारे २०० विषाणूंची यादी तयार केली. या नावांचे पाठांतर करून ती अवघ्या २ मिनिटे ३७ सेकंदांत म्हणून दाखवत हा अनोखा विक्रम केला. याबद्दल कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या हस्ते त्याचा प्रजासत्ताकदिनी सत्कार करण्यात आला. संपादन - स्नेहल कदम

