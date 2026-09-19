कोकण

Eco Friendly Ganeshotsav: सहा वर्षांची पर्यावरणपूरक परंपरा कायम; बारसकर कुटुंबाने टेरेसवरील कृत्रिम टाकीत केले गणरायाचे विसर्जन

Barskar Family Continues Six Year Eco Friendly Ganesh Tradition: टेरेसवरील कृत्रिम टाकीत विसर्जन; शाडूची मूर्ती, पर्यावरणपूरक सजावट आणि स्थानिक जलस्रोतांचे संरक्षण यावर बारसकर कुटुंबाचा ठाम आग्रह
Ganesh Visarjan in Artificial Tank Barskar Family in Pali Continues Six Year Eco Friendly Ganesh Festival Tradition

Ganesh Visarjan in Artificial Tank Barskar Family in Pali Continues Six Year Eco Friendly Ganesh Festival Tradition

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सकाळ वृत्तसेवा
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-अमित गवळे

पाली: पालितील सुजित बारसकर व कुटुंबीय यांनी मागील सहा वर्षांपासून जोपासलेली पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची परंपरा यंदाही तितक्याच उत्साहात व निष्ठेने कायम ठेवली आहे. शनिवारी (ता. १९) त्यांनी शाडूच्या मातीपासून साकारलेल्या आपल्या लाडक्या गणरायाचे विसर्जन पाली येथील आपल्या राहत्या घराच्या टेरेसवर उभारलेल्या कृत्रिम पाण्याच्या टाकीत अत्यंत भक्तिभावाने पार पाडले.

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