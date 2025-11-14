कोकण

Sindhudurg News: २३ वर्षांची झुंज संपता संपेना! हत्तींच्या दहशतीने तिलारी खोऱ्यातील बागायती नेस्तनाबूत

Rising Elephant Menace: २३ वर्षांच्या सततच्या हत्ती उपद्रवाने दोडामार्गातील शेकडो शेतकऱ्यांचा पिढ्यानपिढ्यांचा उदरनिर्वाह उद्ध्वस्त; रातोरात बागायती जमीनदोस्त होण्याची भीषण वेळ.
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग: जिल्ह्यात दिर्घकाळ वास्तव्य असलेल्या हत्तींमुळे शेकडो शेतकरी देशोधडीला लागण्याची स्थिती निर्माण झाली. हत्ती हल्ल्यात काहींना आपले प्राणही गमवावे लागले. आतापर्यत या हत्तींच्या उपद्रवापासून सुटका व्हावी म्हणून अनेक आंदोलने, उपोषणे झाली. हत्ती पकड मोहीम पुन्हा एकदा राबवण्याच्या हालचालीही सुरु झाल्या; मात्र हत्तींना तिलारी जंगलात सोडावे, असा नवा विचार पर्यावरणप्रेमींकडून पुढे येऊ लागला आहे.

Sindhudurg
environment
animal
Elephant
Wildlife
forest animals
Wildlife-human conflict

