Banda News : सीमेवर ‘ओंकार’ हत्तीचा दबदबा; दोन्ही वनविभागांची धावपळ

कधी महाराष्ट्राच्या हद्दीत तर कधी गोव्याच्या जंगलात उभा ठाकणारा हत्ती, दोन्ही राज्यांच्या वनविभागांच्या पथकांचा अक्षरशः खेळ करून सोडत आहे.
नीलेश मोरजकर
Updated on

बांदा - दोडामार्ग तालुक्यातील मुख्य कळपापासून दुरावलेला तरुण 'ओंकार' हत्ती सध्या नेतर्डे, मोपा परिसरात धुडगूस घालत असून सिंधुदुर्ग-गोवा राज्याच्या सीमेवर सध्या त्याचीच जोरदार चर्चा रंगली आहे.

