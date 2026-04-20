EV Charging Mumbai Goa Highway : मुंबई-गोवा हायवेवर ई-वाहन चालकांची मोठी अडचण! 'चार्जिंग' संपली तर गाडी लावायची कुठे? पर्यटकांसमोर गंभीर प्रश्न

चिपळूण : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून कोकणात फिरण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी (EV charging stations on Mumbai Goa highway) आहे. मात्र, बदलत्या काळानुसार इलेक्ट्रिक वाहने (EV) घेऊन येणाऱ्या पर्यटकांना सध्या मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ज्या हॉटेलमध्ये चार्जिंग स्टेशनची सोय आहे, तिथेच मुक्काम आणि जेवणासाठी थांबण्यास पर्यटक प्राधान्य देत आहेत..मात्र, संपूर्ण महामार्गावर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच चार्जिंग स्टेशन्स असल्याने, प्रवासादरम्यान बॅटरी संपली तर गाडी कुठे चार्ज करायची?, असा गंभीर प्रश्न वाहनचालकांसमोर उभा ठाकला आहे..हॉटेलच्या आवारात व्हावे चार्जिंग स्टेशनकोकण पर्यटनाचा हंगाम आता वर्षभर सुरू असतो. त्यातच शनिवार-रविवार किंवा जोडून येणाऱ्या सुट्यांमध्ये कोकण हाऊस फुल्ल असते. पर्यटनासाठी येणारे ७० ते ८० टक्के पर्यटक हे मुंबई-गोवा महामार्गाचा वापर करतात. गुहागर आणि दापोलीला जाणारे पर्यटक चिपळूणमार्गेच प्रवास करतात. सध्या वाढत्या इंधन दरामुळे आणि सीएनजीच्या रांगांमुळे अनेकांनी ई-वाहनांना पसंती दिली आहे. पूर्वी पर्यटक हॉटेल निवडताना जेवणाची चव आणि स्वच्छता पाहायचे; मात्र, आता हॉटेलच्या आवारात 'चार्जिंग स्टेशन' असणे ही प्रमुख अट बनली आहे. गाडी पूर्ण चार्ज होण्यासाठी वेळ लागत असल्याने, जेवण किंवा नाश्ता करता-करता चार्जिंग होईल, अशाच ठिकाणांना पसंती मिळत आहे..चिपळूण पालिकेचे नियोजन कागदावरचशहरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी चिपळूण नगरपालिकेने पुढाकार घेतला होता. शहरात १० ठिकाणी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन आहे; मात्र, प्रत्यक्षात अजून एकाही स्टेशनचे काम सुरू झालेले नाही. वैयक्तिक स्तरावर चार्जिंग स्टेशन सुरू करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना किंवा नागरिकांना मिळकत करात सूट देण्याची घोषणाही पालिकेने केली होती; परंतु, त्याची अंमलबजावणी अद्याप प्रतीक्षेतच आहे..पेट्रोलपंपावर चार्जिंग स्टेशन सुरू करता येऊ शकते. मात्र, इंधन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. चारचाकी, दुचाकी वाहनांना चार्जिंग करण्यासाठी जास्त पॉवरची जोडणी महावितरणकडून घ्यावी लागते. अद्यापही महामार्गावरील काही ठिकाणे वगळता शहरात पेट्रोलपंपावर एकही चार्जिंग स्टेशन नाही.-अरविंद पवार, नागरिक चिपळूण.घरातच गाडी फुल्ल चार्जिंग करून बाहेर पडावे लागते. कधी कधी फिरणे जास्त झाल्यास घरी कसे यायचे, याचे टेन्शन असते. साधारण १०-२० टक्के चार्जिंग शिल्लक असल्यास गाडी न फिरविता थेट घराकडे परतावे लागते.-तृप्ती सावंत, इलेक्ट्रिक वाहनधारक, चिपळूणचार्जिंग स्टेशन कमी असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महावितरणकडून जोडणी वेळेत मिळत नाही. आम्ही चार्जिंग स्टेशनच्या जोडणीसाठी अर्ज केला आहे; परंतु अजून जोडणी मिळालेली नाही.-वैभव सावंत, माऊली हॉटेल, आरवली.दृष्टिक्षेपमहामार्गावर दिवसा धावणारी ई-वाहने सुमारे ९,५००चिपळूण शहरातील ई-दुचाकी १८००रत्नागिरी जिल्ह्यातील चार्जिंग स्टेशन्स फक्त ११जिल्ह्यातील मोजकी ठिकाणेखेड : जी. बी. मेहता अँड सन्स (भरणा नाका), हॉटेल काळकाई कृपा.चिपळूण : पागनाका, आगवे पॅसिफिक हॉटेलदापोली : द फर्न रिसॉर्ट (बुरुंडी रोड)रत्नागिरी शहर : गणेश कॉलनी (नाचणे), मराठा रेसिडेन्सी, सह्याद्री नगर, ई-फिलिंग चार्जिंग स्टेशन (पाली)गणपतीपुळे : वेस्टबे रिसॉर्टराजापूर : मिठगवाणे, आरवली.