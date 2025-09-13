कोकण

Pali Crime : पालीत बनावट पोलिसांची दहशत; वृद्ध महिलेला फसवून पन्नास हजारांचे दागिने लंपास, पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

पाली शहरात बनावट पोलिसांच्या नावाखाली लुटणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Crime
CrimeSakal
अमित गवळे
Updated on

पाली - पाली शहरात बनावट पोलिसांच्या नावाखाली लुटणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नुकतेच राम आळी परिसरात दोन अनोळखी इसमांनी पोलिस असल्याची बतावणी करत 69 वर्षीय वृद्ध महिलेला गंडा घालत तब्बल पन्नास हजार किमतीचे सोन्याचे दागिने बेमालूमपणे लंपास केले.

Loading content, please wait...
police
crime
gold
Terror
pali
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com