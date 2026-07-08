Raigad Fake Letter: रायगड जिल्ह्यात सुट्टीच्या 'फेक' पत्राने उडवला गोंधळ; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे शाळांना सुट्टीचे खोटे पत्र व्हायरल, संभ्रमाचे वातावरण

-अमित गवळे पाली: रायगड जिल्ह्यात सोशल मीडियावर एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सही-शिक्क्यासह बुधवारी (ता. 8) शाळांना सुट्टी घोषित करण्यात आल्याचे एक खोटे (फेक) पत्र समाजमाध्यमांवर प्रचंड व्हायरल झाले. ऐन पावसाळ्याच्या आणि संभाव्य आपत्तीच्या काळात अशा प्रकारे खोटे पत्र व्हायरल झाल्यामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...काही जणांनी तर हे पत्र व्हाट्सअप स्टेटस वर देखील ठेवले होते. सोशल मीडियावरील विविध व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड-अलिबाग यांच्या नावाने काढलेले एक पत्र फिरत होते. यामध्ये अतिवृष्टीचा इशारा देऊन दि. ८ जुलै रोजी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. पत्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांची हुबेहूब सही आणि शिक्काही वापरण्यात आला होता. हे पत्र पाहताच अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवायचे की नाही, या विवंचनेत पडले. तर बहुतांश मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनाही नक्की सुट्टी आहे की नाही, हे समजत नव्हते..अखेर सकाळी पावणे आठ वाजता 'रायगड आपत्ती नियंत्रण कक्षा'च्या अधिकृत व्हॉट्सॲप चॅनलवरून एक स्पष्टीकरण जारी करण्यात आले. या स्पष्टीकरणात रायगड जिल्ह्यातील शाळांना आज कोणतीही सुट्टी नसून सर्व शाळा नियमित सुरू आहेत, असा मेसेज आला. या खुलाशानंतर कुठेतरी या गोंधळावर पडदा पडला..आपत्तीच्या काळात अशा अफवांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा किंवा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा फेक न्यूज आणि बनावट पत्रे तयार करणाऱ्या समाजकंटकांचा शोध घेऊन सायबर पोलिसांनी त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.आज सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सही-शिक्क्याचे खोटे (फेक) पत्र सोशल मीडियावर फिरत असल्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील शाळांतील बहुसंख्य मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्यामध्ये सुट्टी जाहीर करण्यासंदर्भात मोठा संभ्रम निर्माण झाला. विद्यार्थी आणि पालकांचा देखील यामुळे प्रचंड गोंधळ उडाला. नक्की सुट्टी आहे की नाही, हेच कोणाला समजत नव्हते. त्यात भर म्हणजे स्थानिक पातळीवरील काही अधिकारी सुट्टीसंदर्भात केवळ तोंडी आदेश देऊन मोकळे होतात, ज्यामुळे नेमकी परिस्थिती काय आहे हे कळायला मार्ग उरत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) च्या युगात अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून खोटे पत्र तयार केले जात आहे आणि लोकांची फसवणूक केली जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीसारख्या संवेदनशील काळात देखील अशा प्रकारचा खोडसाळपणा करून समाजात संभ्रम निर्माण करणाऱ्या या अपप्रवृत्तींना प्रशासनाने वेळीच आवर घातला पाहिजे आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे.-टिळक खाडे, प्रभारी मुख्याध्यापक, वांगणी हायस्कूल, ता. रोहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.