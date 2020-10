तीनदा हमीपत्रे, तरीही भरपाई नाही 

बांदा (सिंधुदुर्ग) - गतवर्षी ऑगस्ट व ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सावंतवाडी तालुक्‍यातील पाडलोस येथील शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते. भरपाई मिळणार या आशेने शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाच्या पायऱ्याही झिझवल्या; परंतु हमीपत्राचे कारण पुढे करत प्रशासनाने बाजू मारून नेण्याचे काम केले. तरीही एक नव्हे, दोन नव्हे तब्बल तीन वेळा हमीपत्रे देऊनही भरपाई जमा न झाल्याने वंचित शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पाडलोस गावातील सुमारे 114 शेतकऱ्यांच्या भातपीक व फळपीकांचे 3 लाख 89 हजार 280 रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्याची भरपाई मिळणार, असे सांगत प्रशासनाकडून केवळ कादगपत्रांचा खेळ सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी अनेकदा तहसील कार्यालयाच्या पायऱ्या झिझवल्या; परंतु काही शेतकरी सोडले तर बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप एक रुपयाही जमा झाला नसल्याचे वंचित शेतकऱ्यांनी सांगितले. ऑगस्ट-ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळे कापणीयोग्य झालेले भातपीक जमीनदोस्त झाले होते. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी म्हणून कृषी व महसूल विभागाने पिकांचे पंचनामेही केले; मात्र वर्षाचा कालावधी पूर्णत्वास आला तरीही काहींना भरपाई मिळाली नाही. प्रशासनाने भरपाईचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे.

- नंदा गावडे, माजी पंच तथा शेतकरी, पाडलोस संपादन - राहुल पाटील

Web Title: Farmers in Padlos have not received compensation