Tamhini Ghat Accident : कारचे सनरुफ ठरले जीवघेणे! ताम्हिणी घाटात कारच्या सनरुफवर दगड कोसळून महिलेचा मृत्यू

पाली - माणगाव पुणे मार्गावर ताम्हिणी घाटात माणगाव तालुक्यातील कोंडेथर गावाजवळ गुरुवारी (ता. 30) दरड कोसळली. त्यातील दगड धावत्या कारवरील सनरुफवर पडून विचित्र अपघात झाला. यामुळे कारमधील एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे..पुणे येथून माणगावच्या दिशेने एक कुटुंब कारने प्रवास करत होतं. ही कार ताम्हिणी घाटातून जात असताना अचानक डोंगरावरून दरड कोसळली. दरडीचे मोठे दगड थेट धावत्या कारवर येऊन पडले. आणि सनरुफ फुटून मोठा दगड कारमध्ये बसलेल्या स्नेहल गुजराती (वय-४३) या महिलेच्या डोक्यावर पडला. त्यामुळे स्नेहल गुजराती गंभीर जखमी झाल्या..अपघात होताच स्नेहल गुजराती यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे पुढील उपचारासाठी त्यांना मोठ्या रुग्णालयात हलवण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच त्यांचा कारमध्येच मृत्यू झाला..त्यानंतर त्यांचा मृतदेह माणगाव येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आला. माणगाव पोलीस स्थानकात या अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे..