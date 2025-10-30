कोकण

Tamhini Ghat Accident : कारचे सनरुफ ठरले जीवघेणे! ताम्हिणी घाटात कारच्या सनरुफवर दगड कोसळून महिलेचा मृत्यू

माणगाव पुणे मार्गावर ताम्हिणी घाटात माणगाव तालुक्यातील कोंडेथर गावाजवळ गुरुवारी (ता. 30) दरड कोसळली.
snehal gujrathi

snehal gujrathi

sakal

अमित गवळे
Updated on

पाली - माणगाव पुणे मार्गावर ताम्हिणी घाटात माणगाव तालुक्यातील कोंडेथर गावाजवळ गुरुवारी (ता. 30) दरड कोसळली. त्यातील दगड धावत्या कारवरील सनरुफवर पडून विचित्र अपघात झाला. यामुळे कारमधील एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे.

