Mumbai Goa Highway Accident: मुंबई-गोवा महामार्गावर कंटेनरची दुचाकीला धडक, बाप-लेकीचा मृत्यू; पत्नी गंभीर जखमी

चिपळूण: मुंबई गोवा महामार्गावरील वालोपे येथे भरधाव कंटेनरने मोपेडला जोरदार धडक दिल्याने बाप लेक ठार, तर पत्नी जखमी झाली आहे. कुणाल काशीराम आग्रे (वय ३५), मुलगी गार्गी कुणाल आग्रे (३) अशी ठार झालेल्यांची नावे आहेत. पत्नी गौरी कुणाल आने (३०, सर्व रा. वालोपे काजवेवाडी) जखमी आहेत. गार्गी जागीच ठार, तर वडिलांचा डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयात मृत्यू झाला. पत्नी गौरी यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. संजय विद्यानंद पांडे (उत्तरप्रदेश) या कंटेनर चालकाला ताब्यात घेतले आहे. हा अपघात रविवारी रात्री सुमारे ९.४५ वाजण्याच्या सुमारास घडला..संजय पांडे हा कंटेनर घेऊन गोव्याच्या दिशेने भरधाव चालला होता. वालोपे येथे चिपळूणकडे जाणाऱ्या कुणाल आग्रे यांच्या मपेडला जोरदार धडक दिली. यामुळे मोपेडवरील गार्गी जागीच ठार झाली, तर जखमी कुणाल व गौरीला तत्काळ कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी हलविले. .कुणाल आग्रे यांचा आज पहाटे २ च्या सुमारास मृत्यू झाला. कुणाल आग्रे पत्नी आणि बालिकेसह चिपळूणच्या बाजारपेठेतून खरेदी आटोपून परत जाताना हा अपघात झाला. कुणाल हा होमगार्ड आहे. कुणाल यांचा मृत्यू झाल्याचे समजल्यानंतर होमगार्डमधील त्यांचे सहकारी आज सकाळी अंत्यविधीला गावी जमले होते..पळून गेलेल्या चालकास पकडलेकंटेनरचालकाने पलायन केल्याची माहिती ग्रामस्थांनी पोलिसांना दिली. पोलिसांनी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने कंटेनर चालकाला चिपळूण येथील हॉटेलसमोर पकडले. या अपघात प्रकरणी कंटेनर चालक संजय विद्यानंद पांडे याच्या विरोधात येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक भरतेश हारुगिरे करीत आहेत.