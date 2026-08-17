कोकण

Ichalkaranji Financial Fraud: एकाला ७ कोटी दिले, परत देईना; आर्थिक फसवणुकीमुळे नैराश्यात ३४ वर्षीय इंजिनिअरनं संपवलं आयुष्य

Engineer Found Dead After Alleged Financial Fraud: इचलकरंजीतील ३४ वर्षीय अभियंत्याने आर्थिक फसवणुकीच्या नैराश्यातून जीवन संपवल्याची घटना समोर आली. सात कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचा उल्लेख असलेल्या चिठ्ठीच्या आधारे शहापूर पोलिसांकडून आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे.
Ichalkaranji Financial Fraud

Ichalkaranji Financial Fraud

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इचलकरंजी: आर्थिक फसवणुकीच्या नैराश्येतून तरुण अभियंत्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सूरज अरुण निर्मळे (वय ३४, इंदिरानगर, कोरोची) असे त्याचे नाव आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. १३) लक्ष्मी इंडस्ट्रीजकडे जाणाऱ्या सतीश पाटील यांच्या शेतामधील खोलीत घडली. याबाबतची नोंद शहापूर पोलिसांत झाली आहे. तपासात पोलिसांना सूरज याच्या खिशात चिठ्ठी मिळाली आहे. त्यात सात कोटींच्या फसवणुकीच्या नैराश्येतून आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक तपासात पुढे आहे.

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