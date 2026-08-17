Ichalkaranji Financial Fraud: एकाला ७ कोटी दिले, परत देईना; आर्थिक फसवणुकीमुळे नैराश्यात ३४ वर्षीय इंजिनिअरनं संपवलं आयुष्य

इचलकरंजी: आर्थिक फसवणुकीच्या नैराश्येतून तरुण अभियंत्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सूरज अरुण निर्मळे (वय ३४, इंदिरानगर, कोरोची) असे त्याचे नाव आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. १३) लक्ष्मी इंडस्ट्रीजकडे जाणाऱ्या सतीश पाटील यांच्या शेतामधील खोलीत घडली. याबाबतची नोंद शहापूर पोलिसांत झाली आहे. तपासात पोलिसांना सूरज याच्या खिशात चिठ्ठी मिळाली आहे. त्यात सात कोटींच्या फसवणुकीच्या नैराश्येतून आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक तपासात पुढे आहे..दरम्यान, आत्महत्येपूर्वी सूरजने लहान भाऊ दीपक यांना व्हॉट्स अॅपद्वारे लोकेशन शेअर केले. त्यामध्ये आत्महत्येमागील कारण चिठ्ठीमध्ये लिहून पाठविल्यानंतर मोबाईल बंद केला. भाऊ दीपक हे कामानिमित्त परगावी होते. त्यांनी घराशेजारील मुलांना लोकेशननुसार सूरज याचा शोध घेण्यास सांगितले. त्यानुसार लक्ष्मी इंडस्ट्रीजकडे जाणाऱ्या शेतातील घरात सूरज याने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. त्यानंतर दुपारी दीपक हे घटनास्थळी आले. याबाबतची माहिती शहापूर पोलिसांना दिली..Chhatrapati Sambhajinagar Car Fire: जॅमर लावलेल्या कारला अचानक आग; छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालय परिसरातील घटनेने खळबळ.पोलिसांना घटनास्थळाचा पंचनामा केला. यावेळी सूरजच्या पॅन्टच्या खिशात चिठ्ठी आढळली. सात कोटी रुपये एकास दिले होते. वारंवार पैसे मागूनही तो परत देण्यास तयार नव्हता. दमदाटी करून कुटुंबास जीवे मारण्याची धमकी देत होता. त्यामुळे आत्महत्येशिवाय पर्याय नव्हता, असा चिठ्ठीत मजकूर आढळून आला. त्यानुसार शहापूर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. सूरज याच्या बँक व्यवहाराची माहिती पोलिस घेत आहेत. याबाबतची वर्दी चेतन बाळकृष्ण पाटील (वय ३६) यांनी पोलिसांत दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.