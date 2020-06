सुखदायी ! लॉकडाउननंतर पहिल्यांदाच सावंतवाडीतून पुण्याला बस

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - येथील आगारातील पुणे येथे जाणाऱ्या बससाठी प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पुणे येथे जाण्यासाठी पुणे निगडी - सावंतवाडी ही बस रवाना झाली. लॉकडाउननंतर पहिल्यांदाच मोठ्या शहरात येथील आगारातून बस रवाना झाली. शासनाने अती जोखमीच्या शहरातील व गावातील नसलेल्या भागातून बससेवा पूर्ववत केली आहे. यासाठी वेगळे नियोजित वेळापत्रक जाहीर केले आहे; मात्र तरीही प्रवाशांनीही सार्वजनिक वाहतुकीला टप्प्याटप्प्याने पसंती दिली आहे. जिल्हा अंतर्गत, तालुक्‍यांना जोडणारी तसेच ग्रामीण भागामध्येही लाल परी धावू लागली. प्रत्येक सीटवर एक प्रवासी असे एका बसमध्ये 22 प्रवाशांना घेऊन बससेवा पूर्ववत झाली आहे. मुंबई, पुणेसारख्या कोरोना पार्श्‍वभूमीवर अतिसंवेदनशील असलेल्या भागांमध्ये वाहतूक व्यवस्था बंद होती; मात्र येथील आगारातून नुकतीच सावंतवाडी-पुणे निगडी बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या बसमधून पुणे येथे वास्तव्य करणाऱ्या 22 प्रवाशांना सावंतवाडी येथून रवाना करण्यात आले. लॉकडाउनमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून ते या तालुका परिसरामध्ये अडकून पडले होते. सावंतवाडी-पुणे बससेवा सुरू झाल्याने याचा फायदा अनेकांना होत आहे. येथील आगारातून मोठ्या शहराकडे जाणारी लॉकडाउननंतरची पहिली बस रवाना करण्यात आली. यावेळी आगार व्यवस्थापक मोहनदास खराडे, कार्यशाळा अधीक्षक वैभव पडोळे, वाहतूक नियंत्रक आनंद राणे, मंगेश नानचे, वरिष्ठ लिपिक राम वाडकर, अरुण पवार तसेच प्रवासी योगेश प्रभू हे देखील उपस्थित होते. एमएच 13 सी यू 6878 ही पुणे येथे प्रवाशांना घेऊन जाणारी पहिली बस ठरली आहे. भारमान, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रवाशांनी दिलेला प्रतिसाद यासह कोरोनाची तीव्रता जशी कमी होत जाईल, तशी टप्प्याटप्प्याने मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, बेळगाव यासारख्या शहरांकडे जाणाऱ्या एसटी बसची संख्या वाढवली जाण्याची शक्‍यता आहे.





