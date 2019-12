अबब... कानाचे औषध दिले डोळ्यासाठी...

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - सिंधुदुर्गनगरी येथील इसीएचएस पॉलिक्‍लिनिक (मिलेटरी रुग्णालय) येथे एका माजी सैनिकाला डोळ्यात घालण्यासाठी कानात घालण्याचे औषध दिल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे. रामचंद्र लक्ष्मण सावंत असे माजी सैनिकाचे नाव असून त्यांच्यावर पुढील औषधोपचार सुरू आहेत. या चुकीच्या औषधामुळे त्यांच्या डोळ्याला जखमा झाल्या आहेत. या घटनेला पोलिक्‍लिनिकचे अधिकारी डॉ. पाटणकर यांनीही दुजोरा दिला आहे. मिलेटरी रुग्णालयातील चुकीच्या औषधाचा माजी सैनिकास फटका कुडाळ पंचायत समितीचे माजी सभापती मोहन सावंत यांचे वडील तथा शिवापूर येथील माजी सैनिक रामचंद्र लक्ष्मण सावंत हे आपले डोळे तपासण्यासाठी ओरोस येथील इसीएचएस पॉलिक्‍लिनिकमध्ये आले होते. त्यांचे डोळे तपासल्यानंतर त्यांना तेथे एक आय ड्रॉप डोळ्यात घालण्यासाठी लिहून देण्यात आला. तो त्यांनी तेथेच औषध कक्षातून घेतला.

घरी गेल्यावर रात्री त्यांनी हे औषध डोळ्यात घातले. त्यानंतर त्यांचे डोळे चुरचुरायला लागले; पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले व पुन्हा थोड्या वेळाने ड्रॉप टाकला. त्यानंतर मात्र त्यांचे डोके बधिर होऊ लागले व त्यांचा रक्तदाब वाढला. त्यामुळे सावंत या त्यांच्या मुलाने त्यांना तातडीने रातोरात शिवापूर येथून साळगाव येथे आणले. तेथे डॉक्‍टरांना दाखविले असता त्यांच्या डोळ्यात औषधामुळे जखमा झाल्याचे निष्पन्न झाले. तेव्हा तो दिलेला ड्रॉप बघितला असता तो मोक्‍सीफ्लोक्‍स असा डोळ्यात घालायचा ड्रॉप नसून कानात घालायचा ड्रॉप असल्याचे

सांगितले. आज सावंत यांनी वडीलांना ओरोस येथील इसीएचएस पॉलिक्‍लिनिक या सैनिक दवाखान्यात आणले. औषधालयातील कर्मचाऱ्याने चुकीचे औषध दिले असल्याचे

पुढे आले. हेही वाचा - नववर्ष पर्यटनाची देवगड तालुक्याला चाहूल पुन्हा असा प्रकार घडू नये रुग्णाचे चिरंजीव श्री. सावंत यांनी सांगितले, ‘‘आम्ही माजी सैनिकांची मुले आहोत. हॉस्पिटलबद्दल आदर आहे; पण माझ्या वडिलांच्या बाबतीत जे झाले ते गंभीर आहे. त्यांना रातोरात डॉक्‍टरकडे घेऊन जाऊ शकलो; पण इतर सर्वसामान्य माजी सैनिकांचे काय? माजी सैनिक जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून औषधोपचारासाठी येथे येतात. त्यांची माफक अपेक्षा औषध मिळण्याची असते. अशी चुकीची औषधे देणे फारच गंभीर आहे. असा प्रकार पुन्हा घडू नये, यासाठी हा प्रकार सैनिक हॉस्पिटलच्या निदर्शनास आणून दिला.’’ चुकीचे औषध दिल्याचे मान्य याबाबत ओरोस येथील इसीएचएस पॉलिक्‍लिनिक हॉस्पिटलचे मेडिकल ऑफिसर डॉ. पाटणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता हा प्रकार घडल्याचे मान्य केले. आपण औषध बरोबर लिहून दिले होते; मात्र औषधालयात असलेल्या कर्मचाऱ्याने दुसरेच औषध दिले, असे डॉ.पाटणकर यांनी सांगितले.

