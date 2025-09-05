Electric Wire Shock : महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे विजेचा शॉक लागून चार दुधाळ जनावरांचा मृत्यू; शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

पाली - सुधागड तालुक्यातील जांभूळपाडा हद्दीत विजयनगर गावाजवळ वीज वाहिनी तुटून विजेचा शॉक बसल्याने दूध व्यावसायिकाच्या तीन म्हशी व एक गाय मरण पावल्याची घटना शुक्रवारी (ता. 5) सायंकाळी पाच वाजताच्या सुमारास घडली. त्यामुळे यात दूध व्यावसायिक शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असून सदरची घटना ही केवळ महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा मुळे घडली असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, गेल्या आठ दिवसांपूर्वी विजयनगर येथे विजेच्या खांबावरील वीज प्रवाह चालू असलेली वीज वहिनी तुटून जमिनीवर गवतात पडल्याच्या अवस्थेत स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आली.सदरची बाब तात्काळ नागरिकांनी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना कळवली, परंतु याकडे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने शुक्रवारी (ता. 5) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास 3 म्हशी व 3 गाय या दुधाळ जनावरांना तुटलेल्या विज वाहिनीचा जबर धक्का लागून मृत्यू झाला..यामध्ये संतोष बबन वाळगुडे यांच्या 3 म्हशी व मंगेश दगडू वालगुडे यांची 1 गाय असा 4 दुधाळ जनावरांचा समावेश असून लाखो रुपयांचा आर्थिक फटका विजयनगर येथील दूध व्यवसायिकांना बसला आहे.या घटनेस सर्वस्वी त्या विभागातील महावितरण अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार आहेत. त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. त्यामुळे महावितरणच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी व त्यांच्या कडून शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून घेण्यात यावे.- नरेश गायकवाड, अध्यक्ष ऑल इंडिया पँथर सेना रायगड..सदर ठिकाणी विजेच्या पोल खांबावरील एलटी वायरचा कंडक्टर तुटल्याने वीज वाहिनी तुटून खाली पडली त्यामुळे जनावरांना विजेचा धक्का बसला व यात शेतकऱ्यांची दुधाळ जनावरे मरण पावली. घटनास्थळी उपशाखा अभियंता श्री. भंडारे यांना तात्काळ पाठविण्यात सदर ठिकाणचा पंचनामा करण्यास सांगितले आहे.- बालाजी चात्रे, शाखा अभियंता, पाली सुधागड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.