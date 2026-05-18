Raigad Govt Hostels: रायगडातील सात शासकीय वसतिगृहांत २०२६-२७ साठी मोफत प्रवेश प्रक्रिया सुरू; गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन व आर्थिक सहाय्य

पाली : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, रायगड यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यातील सात शासकीय वसतिगृहांमध्ये सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गरीब, हुशार, होतकरू तसेच मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार हे प्रवेश दिले जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सुनील जाधव यांनी केले आहे..मुलांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह महाड, तळा आणि अलिबाग. मुलींसाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह महाड, पनवेल, अलिबाग आणि पाली-सुधागड..शासन निर्णयानुसार प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती (SC) ८५%, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) ५%, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक (EBC) ५%, अनुसूचित जमाती (ST) ३%, विशेष मागास प्रवर्ग SBC२% असे आरक्षण आणि प्रवर्गनिहाय टक्केवारी आहे..वसतिगृहात प्रवेश मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ मोफत निवास आणि भोजनच नाही, तर आर्थिक सहाय्यही दिले जाईल. त्यामध्ये शैक्षणिक साहित्य भत्ता, वह्या, पुस्तके व लेखन साहित्यासाठी ₹४,००० पर्यंत निधी. मासिक निर्वाह भत्ता जिल्हा स्तरावर ₹१,३०० प्रतिमहा, तर तालुका स्तरावर ₹१,००० प्रतिमहा. इतर भत्ते यामध्ये गणवेश भत्ता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट खर्च, शैक्षणिक सहल भत्ता आणि ॲप्रन भत्ता..पात्रता आणि उत्पन्नाची अटअनुसूचित जाती व जमाती (SC/ST): पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२,५०,००० पेक्षा कमी असावे.इतर सर्व प्रवर्ग (VJNT, OBC, SBC, EBC, अनाथ व अपंग): पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹१,५०,०००** च्या आत असणे आवश्यक आहे..आवश्यक कागदपत्रेप्रवेश अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती (झेरॉक्स) जोडणे बंधनकारक आहे. तहसीलदार यांचा सन २०२५-२६ चा उत्पन्नाचा दाखला. जातीचे प्रमाणपत्र. मागील इयत्तेचे गुणपत्रक. बँक खात्याचे पासबुक झेरॉक्स. ओळख/रहिवासी पुराव्यासाठी ओळखपत्र (उदा. आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत).अर्ज कुठे मिळतील?प्रवेशासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित शासकीय वसतिगृहांमध्ये विनामूल्य उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय (रायगड-अलिबाग) किंवा संबंधित वसतिगृहाच्या गृहपालांशी संपर्क साधावा.