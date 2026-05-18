Raigad Fuel Crisis: पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर रायगडमध्ये इंधन टंचाईची भीती, ‘पॅनिक बायिंग’मुळे पंपांवर अभूतपूर्व गर्दी

पाली : इराण आणि इस्त्रायल युद्धजन्य परिस्थिती व आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे खनिज तेलाच्या किमती भडकल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, दरवाढीनंतरही शहरी व ग्रामीण भागातील पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांची अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळत आहे. भविष्यात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, या भीतीने जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये 'पॅनिक बायिंग' (भीतीपोटी खरेदी) सुरू झाली असून, बहुतांश वाहनधारक आपल्या वाहनांच्या टाक्या 'फुल्ल' करण्याला प्राधान्य देत आहेत..आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचा (क्रूड ऑईल) पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने, आगामी काळात इंधनाचे दर आणखी गगनाला भिडतील किंवा साठा संपेल, अशी अफवा आणि भीती नागरिकांमध्ये पसरली आहे. परिणामी, नेहमी शंभर-दोनशे रुपयांचे पेट्रोल भरणारे दुचाकीस्वार आणि कारचालक थेट टाकी फुल्ल करून घेत आहेत..या अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे अनेक पेट्रोल पंपांवरील साठा वेगाने संपत चालला आहे. मर्यादित साठ्यामुळे पंपांवर 'नो स्टॉक'चे फलक झळकू लागले असून, अनेक वाहनधारकांना इंधनाविनाच माघारी फिरावे लागत आहे. याचा फटका रोजच्या प्रवाशांना आणि नोकरदारांना बसत आहे..आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना या नव्या दरवाढीमुळे आणि इंधन टंचाईच्या भीतीमुळे मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. वाहतूक व्यवस्थेवरही याचा अंशतः परिणाम दिसून येत आहे..वाहने थेट टाकी 'फुल्ल' करत असल्याने ताण वाढलासुधागड तालुक्यातील रासळ येथील पेट्रोल पंप मालक प्रवीण खाडे यांनी सांगितले की सध्या पंपावर येणारे प्रत्येक वाहनधारक पहिल्यांदा टाकी फुल करून देण्याची मागणी करत आहेत. यामुळे पंपावरील उपलब्ध साठा अपेक्षेपेक्षा खूप आधीच संपत आहे. अचानक वाढलेल्या या मागणीमुळे साठा नियंत्रित करणे कठीण झाले असून, इतर सर्वसामान्य ग्राहकांना पेट्रोल देणे अशक्य होत आहे. नागरिकांनी संयम बाळगण्याची गरज आहे.".युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल व डिझेल संपेल तसेच आणखी किंमती वाढतील अशी भीती नागरिकांना वाटत आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून लोक इंधन भरण्यासाठी गर्दी करत आहेत. बरेचजन थेट टाकी फुल करतात. यामुळे सर्वांना इंधन पुरवठा करतांना खूप ताण येत आहे. लोकांनी गरजेपुरतेच इंधन भरावे जेणेकरून इतरांना देखील इंधन मिळू शकेल.संदीप जाधव, पेट्रोल पंप व्यवस्थापक, सुधागड.