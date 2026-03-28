Fish Farmer : शेतकरी आणि मच्छिमारांना पुरेसा इंधन पुरवा; ठाकरे शिवसेनेचे सावंतवाडी तहसीलदारांना निवेदन

सावंतवाडी : शासकीय स्तरावर पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसची कोणतीही टंचाई नसल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र जिल्ह्यात सर्वत्र तीव्र इंधन टंचाई जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आंबा-काजू बागायतदार, शेतकरी आणि मच्छीमार यांना व्यवसायासाठी मुबलक इंधन तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने विधानसभा प्रमुख रूपेश राऊळ यांनी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांची आज भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले..यावेळी चंद्रकांत कासार, राजू शेटकर, विनोद ठाकूर, विनोद काजरेकर, प्रशांत बुगडे, सुनील गावडे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरसाठी ग्राहकांना चार-चार दिवस रांगा लावाव्या लागत आहेत, तरीही सिलिंडर मिळत नाही. .अनेक ग्राहकांनी महिनाभरापूर्वी बुकिंग करूनही त्यांना अद्याप पुरवठा झालेला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलची परिस्थितीही अशीच गंभीर असून, पंपांवर इंधन उपलब्ध नसल्याने वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. याचा मोठा फटका आंबा आणि काजू बागायतदारांना बसत असून, शेतीमाल शहरापर्यंत नेण्यासाठी वाहने उपलब्ध नसल्याने पिके शेतातच कुजण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मच्छीमार बांधवही याच संकटामुळे हवालदिल झाले आहेत..एकीकडे सामान्य जनता आणि शेतकरी इंधनासाठी वणवण फिरत असताना, दुसरीकडे मंत्री महोदय आणि शासकीय अधिकारी मात्र गाड्यांचा ताफा घेऊन फिरत आहेत. त्यांना या टंचाईची कोणतीही झळ पोहोचताना दिसत नाही, असा आरोपही या निवेदनात केला आहे. इंधनाअभावी रुग्णवाहिका वेळेवर मिळत नसल्याने आजारी व्यक्तींचे हाल होत आहेत..या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी लागणारे शासकीय दाखले ग्रामपंचायत स्तरावरच उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करून शासकीय दौऱ्यावेळी एकाच गाडीचा वापर करावा, अशा मागण्या ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने केल्या आहेत. यासोबतच रुग्णवाहिकांसाठी राखीव इंधन साठा ठेवून नागरिकांना तत्काळ गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याची मागणीही राऊळ यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.