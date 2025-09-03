कोकण

Pali News : गणेश भक्तांच्या परतीच्या प्रवासात विघ्न; मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा सामना

पाच दिवसाच्या गणरायाला निरोप दिल्यानंतर मंगळवारी (ता. 2) कोकणकर पुन्हा परतीच्या मार्गावर निघाले.
traffic jam on kokna highway
traffic jam on kokna highwaysakal
अमित गवळे
Updated on

पाली - पाच दिवसाच्या गणरायाला निरोप दिल्यानंतर मंगळवारी (ता. 2) कोकणकर पुन्हा परतीच्या मार्गावर निघाले होते. मात्र त्यांना मुंबई गोवा महामार्गावर रात्री वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे त्यांचा संताप अनावर झाला.

Konkan
Journey
Traffic
Ganeshotsav
pali
mumbai goa national highway

