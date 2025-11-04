Gangaram Gavhankar : प्रख्यात नाटककार गंगाराम गव्हाणकर यांना पालीकरांनी वाहिली श्रद्धांजली. आठवणींना उजाळा

Pali Tribute : गंगाराम गव्हाणकर यांच्या स्मृतीस पालीकरांनी व प्रकाश देसाई सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानतर्फे सोमवारी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.यावेळी त्यांच्या पालीतील आठवणींना उजाळा देण्यात आला. प्रकाश देसाई सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानच्या वतीने पाली येथे गेली 15 वर्षे राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेचे आयोजन सातत्याने होत आहे. या स्पर्धेत राज्यातील अनेक नामांकित कलाकार, अभिनेते आणि रंगकर्मी यांनी सहभाग घेऊन प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. .राज्यातील एकमेव अशी एकांकिका स्पर्धा आहे की प्राथमिक फेरी न घेता थेट प्रेक्षकांसमोर या एकांकिकांचे सादरीकरण होते. सलग सहा दिवस होणाऱ्या या प्रतिष्ठित स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून सलग तीन वर्षे प्रख्यात नाटककार गंगाराम गव्हाणकर यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. त्यांची नाट्य सृष्टीतील जाण, संवादशैली आणि नाटकांविषयीची तळमळ यामुळे ते रंगभूमीवरील एक प्रभावी व्यक्तिमत्व ठरले. राज्यातील एकमेव अशी एकांकिका स्पर्धा आहे की प्राथमिक फेरी न घेता थेट प्रेक्षकांसमोर या एकांकिकांचे सादरीकरण होते..‘मालवणी’ला अधिक न्याय देण्याचा प्रयत्न करुया.सलग सहा दिवस होणाऱ्या या प्रतिष्ठित स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून सलग तीन वर्षे प्रख्यात नाटककार गंगाराम गव्हाणकर यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. त्यांची नाट्य सृष्टीतील जाण, संवादशैली आणि नाटकांविषयीची तळमळ यामुळे ते रंगभूमीवरील एक प्रभावी व्यक्तिमत्व ठरले. त्यांच्या उपस्थितीमुळे असंख्य नवोदित कलाकारांना प्रेरणा आणि दिशा मिळाली असे प्रतिष्ठान चे संस्थापक प्रकाश देसाई यांनी यावेळेस सांगितले तर गव्हाणकर सरांचे नाट्यकलेवरील प्रेम आणि कलाप्रेमींसोबतचे नाते हे आमच्यासाठी नेहमीच प्रेरणादायी राहील,अशी भावपूर्ण श्रद्धांजली प्रकाश देसाई सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष वेत्रवान गुरव यांनी अर्पण केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.