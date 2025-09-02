कोकण

Ganpati Festival 2025 : पालीतील बारसकर कुटुंबाचा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव; टेरेसवर शाडूच्या गणपतीचे विसर्जन

Eco Friendly Ganeshotsav : पालीतील सुजित बारसकर यांनी सलग पाच वर्षे पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करून शाडू मूर्तीचे विसर्जन घरच्या टेरेसवर कृत्रिम टाकीत करून समाजासमोर अनुकरणीय उदाहरण ठेवले आहे.
Ganpati Festival 2025
Ganpati Festival 2025Sakal
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : सुधागड तालुका मराठा समाजाचे सरचिटणीस सुजित बारसकर मागील पाच वर्षापासून सातत्याने पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करत आहेत. या वर्षीही मंगळवारी (ता.2) त्यांनी शाडूच्या मातीपासून बनवलेल्या गणरायाचे विसर्जन आपल्या पालीतील घराच्या टेरेसवर कृत्रिम पाण्याच्या टाकीमध्ये केले. त्यांच्या या पर्यावरण पूरक व विधायक गणेशोत्सवाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

