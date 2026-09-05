Ganpatipule Beach Closed : पर्यटकांसाठी निराशाजनक बातमी! गणपतीपुळे समुद्रकिनारा पुन्हा बंद, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांचे आदेश

रत्नागिरी : समुद्रातील धोकादायक स्थिती कायम असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रसिद्ध गणपतीपुळे येथील समुद्रकिनारा गुरुवारपासून (ता. ३) जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या आदेशानंतर पुन्हा पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आला (Ganpatipule beach latest news today) आहे. दहा दिवसांपूर्वीच ग्रामपंचायतीच्या सूचनेनुसार, हा किनारा खुला करण्यात आला होता. ग्रामपंचायतीचा निर्णय रद्द करून ही बंदी लागू केल्यामुळे व्यापाऱ्यांसह पर्यटकांमध्ये नाराजी पसरली आहे..बंदीमागे उन्हाळी हंगामात घडलेली एक दुर्दैवी पार्श्वभूमी आहे. मे महिन्याच्या उन्हाळी पर्यटन हंगामात गणपतीपुळे समुद्रात एकाचवेळी पाच पर्यटकांचा बुडून मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर आणि पावसाळ्यातील समुद्राचे रौद्ररूप पाहता जून महिन्याच्या अखेरीस रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या सूचनेनुसार समुद्रकिनारा पर्यटकांसाठी पूर्णतः बंद करण्यात आला होता..तेव्हापासून सलग ६० दिवस हा किनारा बंद राहिला. तब्बल दोन महिने बीच बंद राहिल्याने स्थानिक पर्यटनाला मोठा फटका बसला होता. दरम्यानच्या काळात गणपतीपुळेनजीक असलेले मालगुंड, नेवरे, काजीरभाटी आणि आरे-वारे हे समुद्रकिनारे पर्यटकांसाठी खुले असताना केवळ गणपतीपुळे किनाराच बंद का, असा प्रश्न स्थानिक ग्रामस्थ आणि व्यावसायिकांकडून विचारला जात होता. या मागणीसाठी नुकतीच गणपतीपुळे येथे एक विशेष ग्रामसभाही पार पडली होती. या ग्रामसभेत किनारा सुरू करण्याबाबतचा ठराव घेण्यात आला..715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त.स्थानिकांची मागणी आणि पावसाचा ओसरलेला जोर लक्षात घेऊन प्रशासनाने आठवड्याभरापूर्वी हा किनारा पर्यटकांसाठी पुन्हा खुला केला होता; मात्र समुद्रकिनारा सुरू होऊन अवघे दहा दिवस पूर्ण होत नाहीत तोच, समुद्रातील पाण्याचा प्रवाह आणि धोक्याची टांगती तलवार कायम असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या सूचनेनुसार ३ सप्टेंबरपासून हा किनारा पुन्हा बंद करण्यात आला आहे.-प्रवीण चौधरी, ग्रामविकास अधिकारी, गणपतीपुळे.पर्यटक घटण्याची भीतीसमुद्रकिनारा पुन्हा बंद झाल्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात आणि पर्यटनाच्या हंगामात पर्यटकांची वर्दळ घटणार आहे. यामुळे स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाला मोठी खीळ बसणार आहे. एका बाजूला पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आणि दुसऱ्या बाजूला स्थानिक व्यावसायिकांचे होणारे आर्थिक नुकसान, या दुहेरी चक्रात गणपतीपुळे येथील पर्यटन अडकले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.