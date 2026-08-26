Ganpatipule Tourism Latest Update : गणपतीपुळे बीच अखेर पर्यटकांसाठी खुला! 2 महिन्यांनंतर बंदी उठवली; पर्यटकांमध्ये आनंदाचं वातावरण

रत्नागिरी : पावसाळ्यातील धोकादायक स्थिती ओसरल्याने गणपतीपुळे येथील समुद्रकिनारा पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला. त्यामुळे पर्यटकांची गर्दी येथे पाहायला (Ganpatipule beach latest news) मिळाली. गेल्या दोन महिन्यांपासून किनाऱ्यावर दोरी बांधून पर्यटकांना समुद्रात जाण्यास बंदी घातलेली होती. .यामुळे व्यापाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असल्याने त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे ग्रापंचायतीने किनारा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पर्यटकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे; मात्र या परवानगीला जिल्हा प्रशासनाने अजून संमती दर्शवलेली नाही. याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेला ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी दिले आहे..गणपतीपुळे किनाऱ्यावर पर्यटकांना जाण्यात मज्जाव करण्यात आलेला होता; परंतु समुद्रातील धोक्याची तीव्रता कमी झाल्याने आणि पावसाचा जोर ओसरल्याने गणपतीपुळे ग्रामपंचायतीने २४ ऑगस्ट दुपारपासून हा बीच पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक पर्यटन व्यवसायिक आणि ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होते..सोमवारी गणपतीपुळे ग्रामपंचायतीत विशेष ग्रामसभेत स्थानिक व्यावसायिक व ग्रामस्थांनी उपस्थित राहून बीच खुला करण्याची आग्रही मागणी लावून धरली. जनतेची ही मागणी आणि किनाऱ्यावरील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीने त्वरित २४ ऑगस्टच्या दुपारपासून बीच पर्यटकांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला..Sparrow Chick Rescue : घरट्यातून पिल्लू खाली पडलं अन्...; चिमणीची लेकरासाठी जीवाचा आकांत करणारी धडपड पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले, हॉस्पिटलबाहेरील 'तो' प्रसंग नक्की काय?.बीच खुला केला असला, तरी पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. पर्यटकांनी समुद्राच्या खोल पाण्यात उतरू नये तसेच किनाऱ्यावर तैनात असलेले जीवरक्षक आणि पोलिस यंत्रणेने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने केले आहे..गणपतीपुळे ग्रामपंचायतीच्या विशेष सभेमध्ये व्यापाऱ्यांनी आग्रह धरल्यामुळे ग्रामपंचायतीने बीच खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजूनही समुद्रात उतरणे धोकादायक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या परवानगीला अजून संमती दर्शवलेली नाही. मी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेला पत्र दिले आहे.-प्रवीण चौधरी, ग्रामविकास अधिकारी, गणपतीपुळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.