कोकण

Ganpatipule Development Plan : गणपतीपुळेचा विकास आराखडा 7 वर्षांपासून कागदावरच! पालकमंत्री उदय सामंतांच्या बैठकीत काय निर्णय होणार?

Ganpatipule development plan stalled for seven years : गणपतीपुळेचा कोट्यवधींचा विकास आराखडा सात वर्षांपासून रखडला आहे. पार्किंग, घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रवेशद्वाराच्या प्रश्नांमुळे पर्यटक त्रस्त आहेत.
Uday Samant to Review Ganpatipule Development Works

Uday Samant to Review Ganpatipule Development Works

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : कोकणातील जगप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गणपतीपुळेच्या विकासाचा कोट्यवधींचा आराखडा गेली सात वर्षे कागदावरच आहे. पर्यटन विकासाला मोठा बूस्टर देण्यासाठी हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला (Tourism Infrastructure and Parking Issues in Ganpatipule) होता. प्रशासनाचा लालफिती कारभार आणि स्थानिक अडचणींमुळे या कामांचा वेग मंदावला आहे. यामुळे येथे येणाऱ्या पर्यटकांना आणि ग्रामस्थांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

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