Ganpatipule Development Plan : गणपतीपुळेचा विकास आराखडा 7 वर्षांपासून कागदावरच! पालकमंत्री उदय सामंतांच्या बैठकीत काय निर्णय होणार?

रत्नागिरी : कोकणातील जगप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गणपतीपुळेच्या विकासाचा कोट्यवधींचा आराखडा गेली सात वर्षे कागदावरच आहे. पर्यटन विकासाला मोठा बूस्टर देण्यासाठी हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला (Tourism Infrastructure and Parking Issues in Ganpatipule) होता. प्रशासनाचा लालफिती कारभार आणि स्थानिक अडचणींमुळे या कामांचा वेग मंदावला आहे. यामुळे येथे येणाऱ्या पर्यटकांना आणि ग्रामस्थांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे..गणपतीपुळे आराखड्याविषयी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी (ता. २७) बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत विकास आराखड्यातील कामांना गती देण्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाणार आहेत..हा विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर सुरुवातीच्या टप्प्यात गणपतीपुळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराची कमान उभारण्यावरून तांत्रिक गुंतागुंत निर्माण झाली होती. गावातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कागदावरच रखडल्यामुळे रस्त्यांवर ठिकठिकाणी अस्वच्छता पाहायला मिळत आहे. गणपतीपुळे येथे वर्षभर आणि विशेषतः सुट्यांच्या काळात येणाऱ्या पर्यटकांच्या प्रचंड गर्दीमुळे निर्माण होणारा पार्किंगचा प्रश्न अजूनही जैसे थेच आहे..Ratnagiri MIDC D Plus Category : रत्नागिरीसाठी ऐतिहासिक निर्णय! एमआयडीसीचा दर्जा थेट 'ड प्लस'; उद्योजकांना मिळणार गडचिरोलीसारख्या बंपर सवलती.परिणामी, जागतिक दर्जाच्या सुविधांची घोषणा असलेला हा विकास आराखडा प्रत्यक्षात कधी उतरणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेली गणपतीपुळे विकास आराखड्याविषयीच्या बैठकीत रखडलेल्या कामांचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. विशेषतः घनकचरा प्रकल्प, रखडलेले रस्ते आणि पर्यटकांना त्रस्त करणारी पार्किंग व्यवस्था यावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी चर्चा होणार आहे..Shaktipeeth Highway : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला बांदावासियांचा तीव्र विरोध! 214 एकर जमीन बाधित होणार, ग्रामसभेत एकमुखी ठराव मंजूर.१०२ कोटींचा विकास आराखडालाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र गणपतीपुळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यशासनाने सुमारे १०२ कोटी २८ लाख ६१ हजार रुपयांचा पर्यटन विकास आराखडा मंजूर केला. २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या आराखड्यातील कामांचा प्रारंभ झाला होता; मात्र, त्यानंतर सात वर्ष उलटूनही या आराखड्यातील महत्त्वाची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचेही याकडे दुर्लक्ष झाले.....या कामांचा आहे समावेशभाविकांसाठी दर्शनरांग व शेड, मंदिरासमोरील बंधाऱ्याची दुरुस्ती व सुशोभीकरण, एलईडी हायमास्ट व आकर्षक विद्युतखांब, दुकानगाळे, पेव्हर ब्लॉक, स्वागत कमान, सार्वजनिक शौचालय व चेंजिंग रूमचे नूतनीकरण, अधिक क्षमतेची स्नानगृहे व शौचालये, मंदिर व वाहनतळ परिसरात सौरऊर्जा व्यवस्था आदी कामे प्रस्तावित आहेत. वाढीव तरतुदीत सुशोभीकरण, मंदिर परिसरात मूषकाची प्रतिकृती, स्वच्छता व्यवस्था तसेच समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी जागा आरक्षित करण्याच्या कामांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.