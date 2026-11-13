कोकण

Raigad Tourism: रायगडच्या गावात जर्मनी-रशियातील तरुण रमले! पर्माकल्चर शेतीसह ग्रामीण संस्कृतीचा घेताहेत अनुभव

German and Russian Youth Experience Rural Life in Raigad: युरोपमधील तरुणाईला रायगडच्या पर्माकल्चर शेतीचे आकर्षण; सात दिवस गावातच मुक्काम
Raigad Village Attracts German and Russian Youth for Permaculture Farming Sustainable Agriculture and Rural Tourism Experience

Raigad Village Attracts German and Russian Youth for Permaculture Farming Sustainable Agriculture and Rural Tourism Experience

esakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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-अमित गवळे

पाली: कृषी पर्यटन आणि शाश्वत शेतीची थेट युरोपमधील तरुणाईला भुरळ घातली आहे. रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील उद्धर येथे जर्मनीहून आलेले फ्रेडमन आणि रशियाची ऍना हे दोन तरुण पर्यटक येथील स्थानिक आर्किटेक्चर, पर्माकल्चर शेती व ग्रामीण संस्कृतीचा अभ्यासाठी आले आहेत.

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