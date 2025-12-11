कोकण

Raigad Ancient Discovery : घोसाळगडात तब्बल ५० प्राचीन मंकला पटखेळांचा अद्भुत शोध; सह्याद्रीतील इतिहासाला नवे दालन!

Mancala Boards : घोसाळगडाच्या परिसरात तब्बल ५० प्राचीन मंकला पटखेळ सापडल्याने सह्याद्रीतील इतिहासाला नव्याने दिशा मिळाली आहे. या शोधातून प्राचीन वसाहत, व्यापारमार्ग आणि सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाचे महत्त्वपूर्ण पुरावे समोर आले आहेत.
Discovery of 50 Ancient Mancala Rock Boards Near Ghosalgad

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील घोसाळगडाच्या पायथ्याशी इतिहासाला उजाळा देणारा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा वन्यजीव अभ्यासक रोशन म्हात्रे व सह्याद्रीत गडकिल्ले भटकंती करणारे सुजल पडवळ यांनी शोधून काढला आहे. येथील खडकात कोरलेल्या गोलाकार खळग्यांच्या पद्धतशीर मांडणीतून हा खेळ मंकला (Mancala) प्रकारातील प्राचीन कातळ पटखेळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Raigad
Discovery
Archeology
Sahyadri
History

