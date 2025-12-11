Raigad Ancient Discovery : घोसाळगडात तब्बल ५० प्राचीन मंकला पटखेळांचा अद्भुत शोध; सह्याद्रीतील इतिहासाला नवे दालन!

पाली : रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील घोसाळगडाच्या पायथ्याशी इतिहासाला उजाळा देणारा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा वन्यजीव अभ्यासक रोशन म्हात्रे व सह्याद्रीत गडकिल्ले भटकंती करणारे सुजल पडवळ यांनी शोधून काढला आहे. येथील खडकात कोरलेल्या गोलाकार खळग्यांच्या पद्धतशीर मांडणीतून हा खेळ मंकला (Mancala) प्रकारातील प्राचीन कातळ पटखेळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .याठिकाणी तब्बल 50 मंकला पटखेळ सापडले असून अजूनही सापडण्याची शक्यता आहे व त्या दृष्टीने संशोधन देखील सुरू आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात एकाच ठिकाणी 50 मंकला पटखेळ कुठेच आढळून आले नसल्याचे म्हणणे काही अभ्यासकांचे आहे. रोशन म्हात्रे व सुजल पडवळ यांनी अंत्यत परिश्रमाने हा अमूल्य ठेवा उजेडात आणला आहे. विशेष म्हणजे सह्याद्री डोंगर रांगांत या खेळाचे पुरावे अत्यल्प असल्यामुळे घोसाळगड परिसरात आढळलेला हा पुरावा अत्यंत दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा ठरतो. या शोधामुळे घोसाळगडाच्या परिसरात प्राचीन वसाहत आणि व्यापारी मार्गांचे संकेत मिळतात..आशियाई अन् ऑलिंपिक खेळांमध्ये ठसा!.ऐतिहासिकदृष्ट्या असे कातळ खेळ पाण्याजवळ, वस्ती किंवा रहदारीजवळ, सामूहिक जमावाच्या ठिकाणी, पुरातन व्यापारी मार्गांवर कोरले जातात. यावरून घोसाळगडाच्या पायथ्यात प्राचीन वसाहत, व्यापाऱ्यांचे विसाव्याचे स्थळ किंवा व्यापार-वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा मार्ग होता, अशी ठोस शक्यता समोर येते. याचा अर्थ या परिसरातून नियमित मानववस्ती, व्यापारी हालचाल आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संवाद होत होता. यातून प्राचीन काळातील खेळ, सामाजिक जीवन व स्थानिक संस्कृती यांचे एकत्रित चित्र स्पष्ट होऊन त्यावर प्रकाश पडला आहे..घोसाळगडावजवळील मंकाला खेळाची मांडणी व विविध पद्धतीरोशन म्हात्रे व सुजल पडवळ यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष निरीक्षणात विविध प्रकारच्या खेळपट्ट्या आढळल्या.धार्मिक व सांस्कृतिक कोरीव काम आसपास दिसून आले. त्यामध्ये शिवलिंगाकार आकृती, सरळ व वर्तुळाकार रेषा व उथळ खोदकाम आढळले.हे पुरावे धार्मिक व सांस्कृतिक मिश्रित स्थळ असल्याची शक्यता दर्शवतात.तसेच येथे वेगवेगळ्या आकाराच्या व वेगळ्या खळग्यांच्या संखेंच्या 50 हुन अधिक मंकला सापडल्या आहेत त्यामधे सर्वात मोठी 3×16 व सर्वात लहान 3×2 आहे.शिवलिंग सदृश्य 4, अपरिचित गोलाकार मांडणी असलेले खळगे 4 आहेत. तसेच खुपच दुर्मिळ म्हणजे एका समाधीच्या वरती मंकला कोरलेली आढळली आहे..World Youth Table Tennis : रोमेनियात भारताचा टेबल टेनिसमधील दमदार ठसा, युवा खेळाडूंनी उज्ज्वल भविष्याची दिली चाहूल.मंकला जगातील सर्वात जुना गणकाधारित खेळमंकला हा जगातील सर्वात प्राचीन रणनीती खेळांपैकी एक आहे. त्याचा उगम इ.स.पू. 600–200 च्या काळात आफ्रिकेत झाला. दगडात केलेल्या खड्ड्यांमध्ये बिया/दगड वापरून “गणना आणि हस्तगत” असा हा खेळ खेळला जात असे.आफ्रिकेतून हा खेळ मध्यपूर्वेत आणि नंतर व्यापाऱ्यांमुळे भारत आणि आशियात (इ.स. 700–900) पोहोचला. भारतात तो अळीगुळी मणे, पल्लांगुळी इत्यादी नावांनी प्रसिद्ध झाला.महाराष्ट्रात हा खेळ दगडी ओट्यांवर आणि किल्ल्यांवर खेळला जात असे. त्यामुळे मंकला हा 1000 वर्षांपेक्षा जास्त काळ भारतात खेळला जात असून, मध्यपूर्व आणि दक्षिण आशियात आढळणारा प्राचीन रणनीती-आधारित बोर्ड गेम मानला जातो. या खेळात दगड, बिया किंवा दाणे हलवणे, गणना आणि जमा-उधार पद्धती, पुढील खेळीचा अनुमान, बुद्धीविकास आणि रणनीती तयार करणे आदी गोष्टी केल्या जातात..रायगड जिल्ह्यात मंकलाची नोंदयावर्षी खांदेरी किल्ल्यावर मंकला/पट-खेळांचे पुरावे सापडले होते. खांदेरी किल्ल्याच्या तटबंदीवर फक्त 12 कोरीव अवशेष (पट / बोर्ड) सापडले होते.येथील स्थानिक रहिवासी असून या ठिकाणी भटकंती करत असताना अशा प्रकारे कातळावर कोरलेली ही नक्षी दिसली. मित्र सुजल पडवळ यास याबाबत सांगितले असता त्या ठिकाणी हे प्राचीन मंकला असल्याचे समजले. आणि मग दोघांनी मिळून तो परिसर पिंजून काढला व पन्नास पेक्षा अधिक मंकला सापडले. याद्वारे इतिहासाला आणखी उजाळा मिळाला आहे. येथे शिवलिंग सारखे एक कोरलेली आकृती देखील सापडली आहे. त्याबाबत संशोधन करायचे आहे.रोशन म्हात्रे, वन्यजीव अभ्यासक, घोसाळे, ता. रोहा .Pune: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खराडी-केशवनगर जोडणारा नदीपूल लवकरच पूर्ण होणार, तारीख आली समोर.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मंकला सापडणे ही कदाचित महाराष्ट्रातील पहिली नोंद असू शकते. या माध्यमातून येथील इतिहास, व्यापारी मार्ग कसा होता व्यापार कसा चालत होता, संस्कृती कशी होती यांसारख्या बाबी उजेडात येऊ शकतात. इतिहास अभ्यासक व संशोधकांनी या ठिकाणी येऊन पाहणी करावी व आणखी माहिती उजेडात आणावी.सुजल पडवळ, दुर्गप्रेमी, कुडली, ता. रोहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.