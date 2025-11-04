Sindhudurg News: चिरेखाणीतील शोकांतिका: अंघोळीला गेलेल्या पाच जणांपैकी एकीचा बळी, चौघांना दिले जीवनदान

कुंभारमाठगोवेकरवाडी: रस्त्यालगतच्या खाणीच्या पाण्यात अंघोळीसाठी उतरलेले पाच जण बुडाल्याची घटना आज दुपारी ४ वाजण्याच्या दरम्यान घडली. यात करिश्मा सुनील पाटील (वय १६) हिचा बुडून मृत्यू झाला, तर चौघांना वाचविण्यात यश आले. .यातील एका महिलेवर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करून अधिक उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, कुंभारमाठ-गोवेकरवाडी येथील भानुदास लोंढे यांच्याकडे दिवाळीत मुंबईवरून अंजली प्रकाश गुरव (वय ३०), गौरी प्रकाश गुरव (१८), गौरव प्रकाश गुरव (२१), करिश्मा सुनील पाटील (१६), दुर्वेश रवींद्र पाटील (वय ९) सुटीसाठी आले होते. .Drowning Incident: कामठीतील कन्हान नदीत पोहताना १८ वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू; मित्रपरिवारात शोककळा.हे सर्वजण आज दुपारी चारच्या दरम्यान गोवेकरवाडी लगतच्या चिरेखाणीच्या पाण्यात अंघोळ करण्यासाठी उतरले होते. यात पाण्याचा अंदाज न आल्याने हे सर्वजण पाण्यात बुडू लागले. हा प्रकार रस्त्यावरून जाणाऱ्या राहुल भिसे या तरुणाला दिसताच त्याने तत्काळ पाण्यात उडी घेत बुडणाऱ्या महिलेसह अन्य मुलांना वाचविले..मात्र, यात करिश्मा पाटील पाण्यात बेपत्ता झाली. यात गंभीर बनलेल्या अंजली गुरवला तत्काळ ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचार करत तिला अधिक उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. .Drowning Incident: नदी पात्रातील पाण्यात तरूणाचा बुडून मृत्यू; देवदर्शनासाठी गेला होता कोल्हापूरला.अन्य तीन मुले सुखरूप आहेत. घटनेची माहिती मिळताच कुंभारमाठ पोलिसपाटील विठ्ठल बावकर, आनंदव्हाळ पोलिसपाटील दशरथ गोवेकर यांच्यासह सरपंच पूनम वाटेगावकर, मधुकर चव्हाण, विकास गोवेकर, भाई टेंबुलकर, सिद्धेश गावठे, बाबी चव्हाण यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..या घटनेची माहिती मिळताच भाजपच्या शहराध्यक्ष अन्वेशा आचरेकर यांनी अजित स्कुबा डायव्हिंग आणि रेहान स्कुबा डायव्हिंगच्या टीमला मदतीसाठी पाठविले. या स्कुबा डायव्हिंगच्या टीममधील योगेश पांचाळ, आजीम मुजावर, एहजाज मुल्ला, अजित आचरेकर यांनी पाण्यात बुडून मृत्यू पावलेल्या करिश्माचा मृतदेह बाहेर काढला..या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक एस. एस. खाडे, जितेंद्र पेडणेकर, अनुप हिंदळेकर, महिला पोलिस कर्मचारी सुप्रिया पवार, श्री. धुरी यांनी घटनास्थळी जात घटनेची माहिती घेतली. मृत करिश्माचा मृतदेह विच्छेदनासाठी येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला. याबाबत पोलिसांकडून रात्री उशिरापर्यंत कार्यवाही सुरू होती..राहुल भिसेच्या धाडसाची दादगोवेकरवाडीलगतच्या चिरेखाणीच्या पाण्यात काहीजण बुडू लागल्याचे दृश्य पाहताच, रस्त्यावरून जाणाऱ्या राहुल भिसे या तरुणाने क्षणाचाही विचार न करता पाण्यात उडी घेतली. त्याच्या तत्परतेमुळे आणि धाडसामुळे चार जणांचा जीव वाचला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.