कोकण

Sindhudurg News: चिरेखाणीतील शोकांतिका: अंघोळीला गेलेल्या पाच जणांपैकी एकीचा बळी, चौघांना दिले जीवनदान

girl drowning incident: कुंभारमाठ जवळील चिरेखाणीच्या पाण्यात अंघोळीला गेलेल्या १६ वर्षीय युवतीचा बुडून मृत्यू; राहुल भिसे या तरुणाने दाखवले धाडस, चार जणांना दिले जीवनदान.
girl drowning incident

girl drowning incident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुंभारमाठगोवेकरवाडी: रस्त्यालगतच्या खाणीच्या पाण्यात अंघोळीसाठी उतरलेले पाच जण बुडाल्याची घटना आज दुपारी ४ वाजण्याच्या दरम्यान घडली. यात करिश्मा सुनील पाटील (वय १६) हिचा बुडून मृत्यू झाला, तर चौघांना वाचविण्यात यश आले.

Loading content, please wait...
accident
River
child drowning incident
Family tragedy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com