Goa Casino Industry : गोव्यातील वादग्रस्त कॅसिनो आता महाराष्ट्राच्या सीमेवर? नव्या ठिकाणांचा सिंधुदुर्गात शोध, निवडणुकीआधी भाजप सरकारवर मोठा दबाव!

Goa Floating Casino Relocation : गोव्याच्या पर्यटनाचा चेहरा बदनाम करण्यात तरंगत्या कॅसिनो संस्कृतीने मोठी भूमिका बजावली. यामुळे होणाऱ्या सामाजिक प्रदूषणासह आर्थिक कंगालीची झळ अप्रत्यक्षरीत्या लगतच्या सिंधुदुर्गालाही बसत आहे. प्रचंड मोठी आर्थिक ताकद असलेल्या या कॅसिनोला आता पर्यायी जागेचा शोध घ्यावा लागत आहे. मांडवी नदीत होणारे प्रदूषण आणि याचा स्थानिक लोकजीवनावर होत असलेला दुष्परिणाम लक्षात घेता गोव्यात सुरू झालेल्या विरोधाचा दबाव आता सरकारवर वाढला आहे. .गोवा सरकारने (Government of Goa) मांडवी नदीतील जहाजावरील कॅसिनोंचे परवाने मार्च २०२७ पर्यंत नूतनीकरण करताना हे नदीतील शेवटचे नूतनीकरण असे स्पष्ट केले आहे. त्याचमुळे मांडवीतील स्थलांतर अटळ आहे. त्यामुळे ही लॉबी पर्यायी जागेसाठी सिंधुदुर्गाच्या सीमेकडे डोळे वटारून पाहू लागली आहे. मोपा विमानतळाजवळ धारगळ परिसरातील नियोजित कॅसिनो टाऊनशिपसाठीचा प्रयत्न हे यातले पहिले पाऊल म्हणता येईल. यापुढे जाऊन त्यांचे पाऊल सिंधुदुर्गाच्या किती जवळ पडेल हे सांगणे कठीण आहे. या कॅसिनो वाटचालीची व्याप्ती, सुप्त सामाजिक प्रदूषण समजून घेण्याचा हा प्रयत्न....कॅसिनो आणि गोवाजसा मटका गरिबांचा जुगार मानला जातो, तसाच कॅसिनो हा हायप्रोफाईल जुगार अशी व्याख्या केल्यास ती वावगी ठरू नये. गोव्यात याची सुरुवात ९० च्या दशकात झाली आणि आज हे राज्य ‘भारताची कॅसिनो राजधानी’ बनले आहे. गोवा सरकारने १९९२ मध्ये पब्लिक गॅम्बलिंग अॅक्टमध्ये सुधारणा करत पंचतारांकित हॉटेलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेळण्याची परवानगी दिली. यानंतर १९९३ मध्ये पहिला पंचतारांकित हॉटेलमधील कॅसिनो सुरू झाला. पाठोपाठ १९९४ मध्ये दोनापावला येथे दुसरा कॅसिनो उघडला. १९९८ मध्ये गोव्याने पुन्हा कायद्यात बदल करत समुद्र, नद्यांमध्ये तरंगते कॅसिनो चालवण्याची परवानगी दिली. यानंतर २००० मध्ये भारतातील पहिला तरंगता कॅसिनो पणजीजवळच्या मांडवी नदीत उतरवण्यात आला. पुढे याची संख्या वाढत जाऊन २०२० पर्यंत कॅसिनोची ही लॉबी गोव्याच्या पर्यटन उलाढालीत खूप मोठा वाटा उचलणारी ठरली. सध्या मांडवी नदीत ६ कॅसिनो सुरू आहेत. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये असलेल्या कॅसिनोंची संख्याही मोठी आहे..देश-विदेशातून हायप्रोफाईल पर्यटकांची मोठी संख्यागोव्याच्या पर्यटन उलाढालीत कॅसिनोमुळे मिळणारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ खूप मोठा आहे. सरकारला यासाठीच्या विविध करांच्या रूपाने कोट्यवधीचा थेट महसूल मिळतोच, शिवाय यामध्ये जाण्यासाठी देश-विदेशातून येणाऱ्या हायप्रोफाईल पर्यटकांची संख्याही मोठी आहे. याचा राज्याच्या एकूण पर्यटन व्यवसायावर प्रभाव पडत असतो. त्यातही तरंगत्या कॅसिनोमधून निर्माण होणारे अर्थकारण खूप मोठे आहे. सर्रास स्थानिक राजकारण, प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांना सहज खिशात घालून फिरतात..गोव्यातील विरोधाचा दबावगोव्याच्या ‘नाईट लाईफ’चा महत्त्वाचा भाग असलेल्या कॅसिनोची लॉबी २०२० पर्यंत गोव्यात मोठी ताकद निर्माण करणारी ठरली. २०२० नंतर कॅसिनोला स्थानिकांचा विरोध होऊ लागला. मांडवी नदीत होणारे प्रदूषण हे याचे मूळ कारण होते. हे कॅसिनो नदीबाहेर काढून खोल समुद्रात हलवावेत, अशी मागणीही जोर धरू लागली, पण यामागे असलेली आर्थिक लॉबी या विरोधाला जोरदार टक्कर देत राहिली. आता मात्र मांडवी नदीतील हे तरंगते कॅसिनो हटवण्यासाठीचा सरकारवरचा दबाव वाढत आहे..याची कारणे अशी :मांडवी नदीतील कॅसिनोंना सरकारने मार्च २०२७ पर्यंत परवाने दिले आहेत. भाजपने गोव्यात सत्तेत येण्यापूर्वी आपल्या जाहीरनाम्यात कॅसिनो हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. तत्कालीन भाजपचे नेते मनोहर पर्रीकर यांनी विरोधी पक्षात असताना या विरोधात आंदोलनेही केली होती. येत्या फेब्रुवारीत गोव्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान सरकारवर कॅसिनोबाबत लोकांचा दबाव वाढला आहे..या संदर्भात उच्च न्यायालयात एक खटला चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने न्यायालयात मांडवी नदीतील प्रदूषणाबाबत एक अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. यात पाण्यात ई-कोलाय या मानवी आरोग्याला घातक बॅक्टेरियाचे प्रमाण वाढल्याचे म्हटले आहे. कॅसिनोमुळे होणारे प्रदूषण हे याचे मुख्य कारण आहे..कॅसिनोची मुक्त दुनियाकॅसिनो केवळ मनोरंजनाचा व्यवसाय नसून हजारो कोटींची उलाढाल असलेला बलाढ्य उद्योगहायप्रोफाईल जुगार असल्याने याच्या जोडीला अपप्रवृत्तींची साखळी कार्यरतकॅसिनोची चंगळवादी संस्कृती ड्रग्ज, हायप्रोफाईल देहविक्रीशी जोडलेलीकॅसिनो क्षेत्रात सुरक्षेच्या नावाखाली बाउन्सर संस्कृतीतरंगत्या कॅसिनोमधील सांडपाणी, मैला थेट पाण्यात सोडल्याने गंभीर प्रदूषणरोजगारासाठी कॅसिनोमध्ये जाणाऱ्यांच्या मानसिकतेवर तेथील चंगळवादाचा प्रभाव पडण्याची शक्यता.सिंधुदुर्गाला झळाकॅसिनो संस्कृतीच्या अप्रत्यक्ष झळा पूर्ण महाराष्ट्राला बसण्याचा आलेख १० वर्षांत वेगाने वाढला आहे. याची सगळ्यात जास्त झळ लगतच्या सिंधुदुर्गाला बसत आहे. येथे जाऊन पैसे उडवणाऱ्यांमध्ये जिल्ह्यातील तरुणाईची संख्या लक्षणीय आहे. नवश्रीमंत वर्ग याकडे वळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. याशिवाय पुण्या-मुंबईतील गलेलठ्ठ पगार मिळणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. यात विशेष करून आयटी सेक्टरमध्ये काम करणारे जास्त आहेत. यामुळेच कॅसिनो शनिवार, रविवारी हाऊसफुल असतात. या कॅसिनोत काम करणाऱ्यांमध्ये सिंधुदुर्गातील तरुणांची संख्या मोठी आहे. तेथील स्वैर आणि अनैतिक प्रकार तिथे काम करणाऱ्यांच्या मानसिकतेवरही परिणाम करणारे ठरतात..पर्याय सिंधुदुर्ग सीमाभागाकडेगोव्यातील तरंगते कॅसिनो अन्यत्र हलवावे लागणार हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मोठी आर्थिक शक्ती असलेली ही लॉबी पर्यायाच्या शोधात आहे. असा हायप्रोफाईल पर्यटक कॅसिनोसाठी गोव्यातच येऊ शकतो. कारण त्यासाठीची एक सिस्टीम इतक्या वर्षांत सेट झाली आहे. त्यामुळे या लॉबीला गोवा नाही तर शेजारचा भाग हाच पर्याय आहे. त्यातही सिंधुदुर्गाचा सीमाभाग या लॉबीला अधिक सोयीचा वाटत आहे. हा सीमाभागच का? हे खालील गोष्टींच्या मदतीने समजून घेता येईल. गोव्याला कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा सिंधुदुर्ग अशी दोन टोके पर्याय म्हणून उपलब्ध आहेत. तुलनेत कर्नाटकचा भाग पर्यटनदृष्ट्या सिंधुदुर्गाइतका विकसित नाही. त्यामुळे सोयीचा पर्याय महाराष्ट्राच्या दिशेनेच येतो. बांद्याजवळ असलेल्या मोपा विमानतळाच्या जवळ गोवा सरकारने कॅसिनोसाठी एक मोठा झोन उभारण्याची योजना आखली होती. मांडवी नदीतून हटवल्यानंतर कॅसिनो येथे स्थलांतरित होण्याची शक्यता होती. हा भाग सिंधुदुर्ग सीमेपासून हाकेच्या अंतरावर आहे. धारगळमधील स्थानिकांनी मात्र याला प्रखर विरोध केला. तरंगत्या कॅसिनोची क्रेझ जमिनीवरील कॅसिनोला नाही. त्यामुळे ही लॉबी खाडी किंवा समुद्राचा पर्याय शोधण्याच्या मागे आहे. सिंधुदुर्ग-गोवा सीमेवर अशा काही जागा या लॉबीच्या नजरेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिल्ली लॉबीने सिंधुदुर्गात मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या आहेत..पर्यावरण अहवाल काय सांगतो?मांडवी नदीत उभ्या असलेल्या ‘ऑफशोअर’ (तरंगत्या) कॅसिनो जहाजांमधून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, मैला आणि घनकचरा थेट नदीत सोडला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेच्या अभ्यासानुसार, या क्रूझ व कॅसिनो बोटींमुळे मांडवी नदीत सूक्ष्म-प्लास्टिकचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे, ज्यामुळे जलचरांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. जादवपूर विद्यापीठाच्या पर्यावरण अभ्यास शाखेच्या अहवालानुसार, किनारपट्टीवरील जहाजांमधील इंधनामुळे हवेत शिशाचे (lead) प्रमाण वाढून हवा दूषित होत आहे. जहाजांवर वापरले जाणारे हुक्के, कोळसा आणि सतत सुरू असणारे डिझेल जनरेटर यामुळे वातावरणात कार्बन मोनॉक्साइड व विषारी घटक मिसळत आहेत. अवाढव्य कॅसिनो जहाजांच्या वाहतुकीसाठी नदीत ड्रेजिंग करावे लागते, ज्यामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होतो आणि माशांच्या प्रजाती व स्थानिक मासेमारांचे उत्पन्न घटत आहे..कॅसिनो उद्योग हा झोपडीत हत्ती घुसण्यासारखा प्रकार आहे. एकदा का तो हत्ती आत आला की संपूर्ण झोपडी उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहत नाही. विकासाच्या आणि पर्यटनाच्या नावाखाली असे चंगळवादी विष पसरणे धोकादायकच म्हणावे लागेल. सिंधुदुर्गातील आणि गोवा सीमावर्ती भागातील लोकांनी, पर्यावरणप्रेमींनी, बुद्धिवाद्यांनी, राजकीय नेत्यांनी आणि त्याच्या जोडीने स्थानिकांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे.-डॉ. रुपेश पाटकर, मानसोपचारतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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