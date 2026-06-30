Goa Mystery Death : म्हापसा सामूहिक मृत्यू प्रकरणानं घेतलं नवं वळण! तिन्ही मृतदेहांच्या आतड्यांचा रंग बदलला; व्हिसेरा सुरक्षित, मृत्यूचं कारण अस्पष्टच...

म्हापसा/सावंतवाडी : म्हापसा येथील इंदिरानगर-करासवाडा येथील एका भाड्याच्या खोलीत सोनुर्ली येथील जाधव कुटुंबातील बाप-लेकाचे मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळल्याने (Goa family death mystery) परिसरात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणातील एकमेव प्रत्यक्षदर्शी आणि गंभीर अवस्थेत असलेल्या सुवर्णा जाधव (वय ३०) यांचाही रविवारी सायंकाळी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. गोवा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात त्यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले असता, त्यांच्याही आतड्यांचा रंग बदलल्याचे समोर आले आहे..बाप-लेकानंतर आता सुवर्णा जाधव यांच्याही मृत्यूचे नेमके कारण डॉक्टरांना अद्याप स्पष्ट करता आले नाही. शवविच्छेदन अहवालात तिन्ही मृतदेहांच्या आतड्यांचा रंग बदलल्याचे नमूद केले असून, मृत्यूचे रहस्य शोधण्यासाठी त्यांचे व्हिसेरा नमुने पुढील रासायनिक चाचणीसाठी राखून ठेवले आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तिन्ही मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन केले..Shahu Mill Kolhapur : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शाहू मिलचे अस्तित्व धोक्यात! छत कोसळले, भिंती ढासळल्या; प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काय झाले?.याप्रकरणी पोलिसांनी सोमवारी जाधव कुटुंबाच्या पाच नातेवाइकांचे जबाब नोंदवून घेतले; ज्यात वडील, भाऊ व इतरांचा सहभाग आहे; मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही संशयास्पद माहिती किंवा महत्त्वाचा दुवा पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. त्यामुळे या सामूहिक मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्याचे मोठे आव्हान आता म्हापसा पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे..शनिवारी सकाळी भाड्याच्या खोलीत हे संशयास्पद सामूहिक मृत्यूचे सत्र समोर आले होते, ज्यात अजय जाधव (वय ३८), पत्नी सुवर्णा (३०) व त्यांचा मुलगा अथर्व (७) या तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दरम्यान, म्हापसा पोलिसांकडून जाधव कुटुंब राहत असलेल्या भाडोत्री घराची पुन्हा एकदा लवकरच फॉरेन्सिक तपासणी केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..सुवर्णा यांच्यावर सोनुर्लीत अंत्यसंस्कारसुवर्णा यांचा मृत्यू रविवारी सायंकाळी झाला. त्यांच्या मृतदेहाचे विच्छेदन काल सकाळी गोमेकॉत केल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. दुपारी सोनुर्ली येथे मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान अजय यांचे वडील, भाऊ व अन्य कुटुंब या धक्क्याने पूर्णतः खचले असून, हे दुःख पचविणे त्यांना कठीण झाले आहे. संपूर्ण जाधववाडीच या धक्क्यातून अजून सावरलेली नाही..Konkan Rock Art : हजारो वर्षांपूर्वी कोकणात मानवी जीवन कसं होतं? सहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात झाला रत्नागिरीतील 'कातळशिल्पांचा' समावेश, पुस्तकात आणखी काय? .निराशा आणि तात्पुरती आपत्ती या दोन्ही गोष्टींमधील फरक प्रत्येकाने समजून घेतला पाहिजे. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी ती कायमस्वरूपी नसते; आज वाटणारी निराशा उद्या नक्कीच कमी होऊ शकते. बदल हा सृष्टीचा नियम आहे, हे आपण नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी सकारात्मक विचार, चिकित्सक बुद्धी आणि योग्य निर्णयक्षमता वापरून साधक-बाधक विचार करणे आवश्यक आहे. मुळात, आपण आपल्या जवळच्या व्यक्तींकडे मनमोकळेपणाने व्यक्त व्हायला शिकले पाहिजे. आरोग्याचे प्रश्न असोत की, आर्थिक अडचणी, हे सर्व प्रश्न संवाद आणि संयमाने सोडविता येण्याजोगे आहेत.-डॉ. रुपेश पाटकर, मानसोपचारतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.